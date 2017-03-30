Türk Kızılayı Derneği Bayburt Şube Başkanı Mehmet Fikret Aksoy ve yönetim kurulu üyeleri ile Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş’i makamında ziyaret ettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Memiş, Kızılay’ın Bayburt’ta gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında Başkan Aksoy ile yönetim kurulu üyelerinden bilgi alarak çalışmalarında başarılar diledi ve ziyaretin anısına Ercan Tan’a Bayburt’un en önemli kültürel öğelerinden Saat Kulesi’nin Bayburt taşından yapılmış biblosunu hediye etti.

Belediye Başkanı Memiş’e kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür eden Kızılay Bayburt Şube Başkanı Aksoy ve Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan ise çalışmalarında başarı temennisinde bulunarak Türk Kızılayı'nın Bayburt’ta ki faaliyetlerine verdiği destekten dolayı plaket takdim ettiler.