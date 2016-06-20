TÜRK KIZILAYI BAYBURT ŞUBESİ EĞİTİMİN HİZMETİNDE

BAYBURT KORKUT ATA ANADOLU LİSESİNDE Kİ BAŞARI ÖDÜLLERİNE KIZ ÖĞRENCİLER AMBARGO KOYDU. Türk Kızılayı Bayburt Şubesi, 2015-2016 eğitim Öğretim Yılında okullarındaki başarıları dikkate alarak öğrencileri ödüllendiriyor.

Türk Kızılayı Bayburt Şube Başkanı Fikret Aksoy, Yönetim Kurulu üyesi Hümeyra Çelik ve Günay Göktürk ile birlikte Bayburt Korkut Ata Anadolu Lisesini ziyaret ederek başarılı öğrencilere ödüllerini takdim ettiler.

Okul Müdürü Erhan Kocabey ile Okul Bahçesinde öğrencilerle bir araya gelen Türk Kızılayı Bayburt Şube Başkanı Fikret Aksoy ve beraberindeki heyet öğrencilerle Bayburt’ta Türk Kızılayının gerçekleştirdiği Faaliyetleri hakkında bilgiler sundu.

Türk Kızılayı Bayburt Şube Başkanı Fikret Aksoy,

“ Bayburt’ta ki Lise eğitimi alan ve okullardaki ders başarıları ile sınav başarıları dikkate alınarak ilk üçe giren öğrencilerimizi ödüllendirmek adına geçen yıl ilkini Bayburt Anadolu Kız İmam Hatip Lisesinde, ikincisini ise Korkut Ata Anadolu Lisesinde gerçekleştirmekteyiz. Önümüzdeki yıl Bayburt Fen Lisesinde ilk üçe girenlere de ödül vermeyi sürdüreceğiz.

Bu başarı sıralamasında, 6 dönem 3 yıl üst üste 85 puan ve üzeri not ortalamasını tutturan öğrencimiz okul birincisi Aleyna Yazıcı, Seda Üner ve Hatice Yıldırımı’da başarılarından dolayı tebrik ediyorum." dedi.

Bayburt Korkut Ata Anadolu Lisesi Okul Müdürü Erhan Kocabey ise bu öğrencilerin başarıları ile onur duyduklarını belirterek;

“ Öğrencilerimizin başarılarında en büyük etken olan ailelerine, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Sevgili öğrencilerimiz bu arkadaşlarınız bu başarıyı kolay elde etmediler.çok çalışarak, çalışma azmiyle sınavlara hazırlanarak elde ettiler. Sizlerden de isteğimiz çok çalışmanız ve başarılı olmanızdır”.

