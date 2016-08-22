TÜRK KIZILAY'INDAN YANGINZEDE AİLEYE YARDIM ELİ

Türk Kızılay'ı Bayburt Şubesi Kırkpınar köyünde yangında evi zarar gören Türk ailesini unutmadı.

TÜRK KIZILAY'INDAN YANGINZEDE AİLEYE YARDIM ELİ
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Türk Kızılayı Bayburt Şubesince, Bayburt merkez Kırkpınar köyünde çıkan yangında evi zarar gören Sefer Türk'e gıda ve ihtiyaç malzemeleri ulaştırıldı.
 Kızılay Bayburt Şube Başkanı Fikret Aksoy ve yönetim kurulu üyeleri, Ferit Kacır ile birlikte Kızılay tarafından gönderilen ev eşyası ve gıda yardımlarını Sefer Türk'e teslim etti
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