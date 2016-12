Turizmin geleceği için sıra Bayburt’ta!

Ülkemizin sahip olduğu turizm potansiyelini ortaya çıkarmak, turizm alanındaki yerel istihdamı artırmak ve sürdürülebilir turizm projeleri üzerinden yerel kalkınmaya destek olmak amacıyla yürütülen Gelecek Turizmde’nin 2016 dönemi başvuruları başladı. Başvurular, 3 Mayıs - 1 Temmuz tarihleri arasında www.gelecekturizmde.com adresinden alınacak. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Anadolu Efes işbirliğinde hayata geçirilen Gelecek Turizmde’nin 2016 dönemi başvuruları başladı. 3 Mayıs – 1 Temmuz tarihleri arasında alınacak başvurular içinden seçilecek 3 sürdürülebilir turizm fikrine, fon desteğinin yanı sıra eğitim, planlama, iletişim ve danışmanlık desteği sağlanacak. Sürdürülebilir turizm modelleri yaratarak yerel kalkınmaya destek olacak yeni projeler için başvurular www.gelecekturizmde.com adresinden alınacak.

Gelecek Turizmde Projesi hakkında

Gelecek Turizmde; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Anadolu Efes işbirliğiyle 9 yıldır, Ülkemizin sahip olduğu turizm potansiyelini ortaya çıkarmak, turizm alanındaki yerel istihdamı artırmak ve sürdürülebilir turizm projeleri yoluyla yerel kalkınmaya destek olmak amacıyla yürütülüyor. 2007 -2012 yılına kadar Doğu Anadolu Turizm Geliştirme Projesi (DATUR) ve Turizm Eğitimleri gerçekleştirildi. 2012 yılı itibariyle ise her yıl 3 projeye fon, eğitim, planlama, iletişim ve danışmanlık veriliyor. Destek verilen projeler ise; Misia (Misi Köyü – Bursa), Mardin’de Kadın Liderliğinde Sürdürülebilir Turizm Girişimlerinin Yaratılması (Mardin), Seferihisar’ın Geleneksel Mutfağı (Seferihisar), Safranbolu Hatırası (Safranbolu), Göbeklitepe’de Taş İşçiliği (Şanlıurfa), Malatya’nın Mirası Arslantepe (Arslantepe - Malatya), Lavanta Kokulu Köy (Keçiborlu – Isparta), Kendi Kelebeğini Keşfet (Saimbeyli – Adana), Nar Kadın ile Edremit’in Yöresel Tatları (Edremit – Balıkesir).

Gelecek Turizmde Blog hakkında

“Gelecek Turizmde” blogu, desteklenen projeleri farklı bakış açılarıyla anlatmak, Türkiye ve dünyadaki sürdürülebilir turizm destinasyonlarını tanıtmak amacıyla hayata geçirildi. Blogda, Saffet Emre Tonguç, Refika Birgül, Billur Saatçi, Önder Koca ve birbirinden değerli birçok yazar geziden öte bir deneyime dönüştürdükleri seyahatlerini anlatıyor.

Uluslararası ve ulusal platformlardan birçok ödüle sahip proje

· “Avrupa’nın En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi”, Bronz Madalya - The Stevie Awards 12. Uluslararası İş Ödülleri, 2015

· “En İyi Blog”, Gümüş Madalya - The Stevie Awards 12. Uluslararası İş Ödülleri, 2015

· “Jüri Özel Ödülü” – Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TUHİD) 14. Altın Pusula Halkla İlişkiler Ödülleri, 2015

· İşbirliği Kategorisi Ödülü - Sürdürülebilirlik Akademisi, 2. Sürdürülebilir İş Ödülleri, 2015

· Sosyal Sorumluluk Projeleri ile Bu Alana En Değer Veren Marka - Bilkent Üniversitesi, II. Bilkent Marka Ödülleri, 2015

· Kurumsal Blog, Onursal Mansiyon - PRNews, Digital PR Awards, 2015

· “Skills for Jobs – İstihdam için Yetkinlikler” haritasında Türkiye’yi temsil eden ilk proje CSR Europe

· “Avrupa’nın En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi” ve “Toplum İlişkilerinde En İyi Halkla İlişkiler Projesi”, Bronz Madalya - The Stevie Awards 11. Uluslararası İş Ödülleri, 2014

· “Avrupa’nın En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi”, Altın Madalya - The Stevie Awards 8. Uluslararası İş Ödülleri, 2011

· “En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi” - Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TUHİD) 9. Altın Pusula Halkla İlişkiler Ödülleri, 2010