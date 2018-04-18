İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü heyeti 15 – 22 Nisan Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Vali Ali Hamza Pehlivan’ı ziyaret etti.

Vali Pehlivan, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Bekir Kurtoğlu eşliğinde ziyaretine gelen heyetten hafta boyunca düzenlenecek etkinlikler hakkında bilgiler aldı.

Türk tarihi ve edebiyatına mâl olmuş Dede Korkut, Şair Zihni, Bamsı Beyrek gibi ismi Bayburt ile özdeşleşen tarihi karakterlerin canlandırıldığı ziyarette Dede Korkut deyişleri okundu.

Vali Pehlivan ziyarette yaptığı açıklamada Turizm Haftası etkinliklerinin tüm yurt genelinde olduğu gibi Bayburt’ta da bugün itibariyle başlatıldığını bildirdi. Etkinliklere katkı ve katılım sağlayacak olan tüm kişi ve kurumlara teşekkür eden Vali Pehlivan, Dede Korkut ve Şair Zihni gibi bilinen birçok şahsiyetin Bayburt ile anılmasının önemine değinerek “Tüm bu değerlerimiz Bayburt'umuzun tarihi ve kültürel anlamda ne kadar zengin bir birikime sahip olduğunun kanıtıdır.” dedi.

Dede Korkut, Şair Zihni, Bamsı Beyrek şahsiyetlerin tarihe mal olduğunu ve geriye önemli eserler bıraktığını dile getiren Vali Pehlivan, “Onları rahmet ve saygı ile yad ediyoruz. Anadolu’muz, bütün illeri, ilçeleri ve köyleriyle türlü değerleri bağrında saklayan kadim bir yurt. İlimiz de kadim bir şehir olması itibariyle pek çok değeri bünyesinde barındırıyor. Bayburt tarihi geçmişinin yanında Kalesi, Baksı Müzesi, Yeraltı Şehri, Çoruh Nehri, Çimağıl Mağarası gibi hem tarihi hem doğal birçok zenginliğe sahip. Bu hafta vesilesiyle tüm bu zenginliklerimizi öncelikle ilimizde bulunan saygıdeğer vatandaşlarımıza anlatıp bu konudaki farkındalığı artırmaya çalışacağız. Bunun yanı sıra gerek çevre İllerde gerekse ülkemizin tamamında Bayburt’a ait değerleri tanıtma gayreti içerisinde olacağız.” dedi.

Bu doğrultuda Bayburt’un tanıtımı için ulusal ve uluslararası turizm fuarlarında yer almasını sağlayacak çalışmalar gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Vali Pehlivan, “Amacımız kademe kademe Bayburt'umuzun uluslararası düzeyde de tanıtımını sağlamaktır. Özellikle gençlerimize seslenmek istiyorum; lütfen değerlerimizi iyi tanıyıp onlara sahip çıkalım. Tarih boyunca aziz milletimizin ortaya koymuş olduğu başarıları okuyup, anlayalım. İki bin beş yüz yıllık devlet geleneği içerisinde önemli başarılara imza atmış ecdadımızı, geriye edebi ve ilmi eserler bırakmış değerlerimizi de unutmayalım, tanıyalım, tanıtalım ve gelecek nesillere aktaralım. Bu vesileyle Turizm Haftası’nın ilimiz ve ülkemiz için iyiliklere, güzelliklere ve hayırlara vesile olmasını diliyorum.” diye konuştu.

Vali Pehlivan açıklamalarının ardından ziyaretine gelen heyete teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.







Bu yıl 42’ncisi gerçekleştirilecek Turizm Haftası etkinlikleri ise şu şekilde:

17 Nisan 2018 Salı



Saat: 14:00 / Dede Korkut Kavşağı

Kortej Yürüyüşü

Şapka Dağıtımı

Pankartla Kortej Yürüyüşü (Başlangıç: Dede Korkut Kavşağı – Bitiş: Bayburt Ortaokulu Bahçesi)

Esnaf Ziyaretleri yapılarak Dede Korkut, Şair Zihni ve Bamsı Beyrek gibi karakterlerin canlandırılması

Saat: 20:00 / Şair Zihni Kültür Merkezi

Açılış Programı

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

Bayburt Tanıtım Filminin İzlenmesi

Açılış ve Protokol Konuşmaları

Erzurum Büyükşehir Belediyesi (Bülbülü Şeyda) THM Korosu Müzik Dinletisi

Kapanış: 22:00

18 Nisan 2018 Çarşamba



Saat: 9:30

Köy Okullarında (Maden Köyü İlk Öğretim Okulu) Dede Korkut ve Şair Zihni gibi karakterlerle turizmin öneminin anlatılması ve köy okullarında karavan ile sokak, sinema ve müzik eğlence programlarının yapılması

Saat: 19:30

İl merkezindeki kahvehanelerde yöresel ozan ve sanatçılar eşliğinde kültür yarışmaları düzenlemek ve kazananlara börk, şapka ve ahşap pano hediye edilmesi.

19 Nisan 2018 Perşembe



Saat: 11:00

Gezi turlarının yapılması

Baksı Müzesi gezisi (Hareket Yeri: Bayburt Üniversitesi Rektörlük Binası önü ve Yurt –Kur Binası önü)

Saat: 14:00

Misafirlere ikram

Saat: 15:00

Dönüş

20 Nisan 2018 Cuma

Saat: 14:00

Gezi Turları (Demirözü İlçesi Barajı tekne turu ve açık hava müzik eğlence etkinliği / Hareket Yeri: Hareket Yeri: Bayburt Üniversitesi Rektörlük Binası önü ve Yurt –Kur Binası önü)

Misafirlere ikram

Saat: 20:00

“Yerel Sanatçılar Gösteri ve Müzik Gecesi” (Dede Korkut, Şair Zihni ve Bamsı Beyrek gibi karakterlerin canlandırılması)

21 Nisan 2018 Cumartesi

Saat: 12:00 / Hayvan Pazarı Cirit Meydanı

Okçuluk Sporu Gösterisi

Saat: 13:00

Bayburt Atlı Spor Kulübü ve Erzurum Atlı Spor Kulübü Cirit Müsabakası

Misafirlere ikram

Saat: 15:00

Kapanış