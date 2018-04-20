15-22 Nisan Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi.
Cirit takımları, halk oyunları ekipleri, geleneksek spor dalları sporcuları ile öğrenciler ve vatandaşlardan oluşan topluluk “Anayurt Bayburt” pankartlarıyla Dede Korkut Kavşağı’ndan başlayarak Bayburt Ortaokulu önüne kadar ilerledi.
Halk oyunları ekipleri burada oluşturulan alanda gösterilerini sergiledi.
Etkinliğe Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkan Vekili Nesimuttin Selçuk, Vali Yardımcısı Mutlu Almalı, İl Emniyet Müdür Vekili Ömer Çankaya, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fatih Cemal Kiper, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, kamu kurum ve kuruluşu ile siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
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