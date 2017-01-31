TUİK Nüfus verilerini açıkladı…

NÜFUSTA KENDİ REKORUMUZU KIRDIK… Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2016 Türkiye nüfusu 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 79 milyon 814 bin 871 kişi oldu

Bayburt’un yeni nüfusu açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ülkenin yeni nüfusunu iller itibariyle açıkladı. Yeni nüfusu 79 milyon 814 bin 871 olarak açıklandı.



Türkiye’de geçtiğimiz yıla kadar en az nüfusa sahip il olan Bayburt, nüfus artışında binde 137,8 oranla rekor kırarak 90 bin 154 ’e ulaştı.



Türkiye’de ikamet eden nüfus 2016 yılında, bir önceki yıla göre 1 milyon 73 bin 818 kişi arttı. Erkek nüfus 40 milyon 43 bin 650 kişi olurken, kadın nüfus 39 milyon 771 bin 221 kişi oldu. Buna göre toplam nüfusun %50,2’sini erkekler, %49,8’ini ise kadınlar oluşturdu.



Türkiye’nin yıllık nüfus artış hızı, binde 13,5 olarak gerçekleşti



Yıllık nüfus artış hızı 2015 yılında ‰13,4 iken, 2016 yılında ‰13,5 oldu.



İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı %92,3 oldu



İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2015 yılında %92,1 iken, bu oran 2016 yılında %92,3’e yükseldi. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise %7,7 olarak gerçekleşti.



İstanbul’da ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre %1 artış gösterdi



Türkiye nüfusunun %18,5’inin ikamet ettiği İstanbul, 14 milyon 804 bin 116 kişi ile en çok nüfusa sahip olan il oldu. Bunu sırasıyla 5 milyon 346 bin 518 kişi ile Ankara, 4 milyon 223 bin 545 kişi ile İzmir, 2 milyon 901 bin 396 kişi ile Bursa ve 2 milyon 328 bin 555 kişi ile Antalya takip etti. Tunceli ise 82 bin 193 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu.



Türkiye nüfusunun ortanca yaşı yükseldi



Ülkemizde 2015 yılında 31 olan ortanca yaş, 2016 yılında önceki yıla göre artış göstererek 31,4 oldu. Ortanca yaş erkeklerde 30,8 iken, kadınlarda 32 olarak gerçekleşti. Ortanca yaşın en yüksek olduğu iller sırasıyla 39,6 ile Sinop, 39,1 ile Balıkesir ve 38,8 ile Edirne oldu. Ortanca yaşın en düşük olduğu iller ise sırasıyla 19,5 ile Şanlıurfa ve Şırnak, 20,5 ile Ağrı ve 20,8 ile Siirt oldu.



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