TRT’NİN YENİ KANALI “TRT Spor Yıldız” AÇILIŞINA KATILDI

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun yeni kanalı ‘TRT Spor Yıldız’ın tanıtım programına katıldı.

TRT Spor 2 ile test yayınlarını tamamlayan, yayın hayatına yenilenen ismi, logosu ve görsel içerikleriyle katılan, TRT ailesinin yeni kanalı TRT Spor Yıldız Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen tören ile tanıtıldı.

Tanıtım törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, spor federasyonları başkanları ve spor camiasından önemli isimler ile genç sporcular katıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, test yayınlarını başarıyla tamamlayan TRT Spor Yıldız kanalının, isminin yanı sıra logo ve görsel içerikleriyle de yenilendiğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Rengini ve ruhunu olimpiyatlardan alan, sporun her rengini 7’den 70’e sporseverlerimizle buluşturacak olan TRT Spor Yıldız kanalımızın ülkemize, milletimize ve özellikle gençliğimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da tanıtım programında yaptığı konuşmada, TRT Spor Yıldız kanalının spor camiası ve sporun geleceği için bir milat olacağını söyledi. Bakan Kasapoğlu yaptığı konuşmada; “Türkiye’nin bir spor ülkesi olması idealine TRT Spor Yıldız inşallah daha sağlam ve anlamlı temellere oturtacak. TRT Spor Yıldız’a yayın hayatında başarılar diliyorum. Türk sporumuz için hayırlar getirmesini temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Programın ardından TRT Spor kanalına açıklamalarda bulunan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, TRT Spor Yıldız kanalının yayın hayatına başlamasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Rektör Türkmen, hemen hemen her branştaki spor müsabakalarının ve sporla ilgili diğer faaliyetlerin TRT Spor Yıldız kanalında yayınlanacak olmasından dolayı da memnuniyetini belirtti. Bu güzel hizmetin hayata geçirilmesinde emeği olan herkese teşekkürlerini iletti. Ayrıca tüm gençlerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.