TRT HABER’DE KARA BASMA İZ OLUR TÜRKÜSÜNÜN SIRA DIŞI HİKAYESİ

Mustafa Ahıskalıoğlu bir türkü yaktı, önce TRT radyosunda bir anda halkın ilgisini çekti, sonara 1960’lı yıllarda Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş takımlarının taraftarları türbinlerde “hop ninayı ninayı fener,cimbom veya kartal aldı kupayı” diye tezavrat yaptılar. Okullarda ders kitaplarına girdi eser. 7’den 70’e herkes türküyü ezberledi.15 yıl önce yine statlarda “kıskananlar çatlasın” melodisi ile gündeme geldi. Birçok filmde, reklamlarda kara basma iz olur türküsü kullanıldı, kışlalarda askerin marşı oldu. Son yıllarda siyasette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her gittiği yerde sloganı oldu. Trabzon Spor taraftarı “bize her yer Trabzon” tezavratı ile kara basma iz olur melodisini birleştirdi. Bayburt türküsü olan eser 55 yıldır zirveden ve dillerden düşmüyor.Bir Bayburtlu olarak Mustafa Ahıskalıoğlu’na Türk Halk Müziği ve Bayburt’a kazandırdığı birbirinden güzel eserler için şükranlarımızı sunuyoruz. Mekanın cennet olsun usta...
55 Yıl önce kara bastı iz oldu.
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