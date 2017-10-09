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Traktörün Altında Kalan bir Kişi Hayatını Kaybetti..

Bayburt’un Demirözü ilçesine bağlı Eymür köyünde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Traktörün Altında Kalan bir Kişi Hayatını Kaybetti..
09 Ekim 2017 Pazartesi 10:13

Bayburt Demirözü ilçesine bağlı Eymür Köyünde traktörün altında kalan Sezer Şahin (20) hayatını kaybetti.

Demirözü ilçesine bağlı Eymür köyünde hasat ettiği şeker pancarını ilçe merkezine götürürken kullandığı 29 AP 452 plakalı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan Sezer Şahin’i (20) yoldan geçen köy muhtarı gördü, köy muhtarı jandarma, 112 acil servis ekiplerine ve köy halkına haber verdi.

Olay yerine gelen 112 acil servis ekibi traktörün altında kalan Şahin’e ilk müdahaleyi yaptı. Sıkıştığı yerden çıkarılan Şahin Bayburt devlet hastanesine götürülürken yolda hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şahin’i sıkıştığı yerden çıkartıp ilk müdahaleyi yaptılar. Sezer Şahin ambulansla Bayburt Devlet Hastanesi’ne götürülürken yolda hayatını kaybetti.

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