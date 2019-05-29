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Traktör Otomobille çarpıştı.

Bayburt – Demirözü yolu keçevi düzünde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Traktör Otomobille çarpıştı.
29 Mayıs 2019 Çarşamba 17:54

Yetkililerden alınan bilgiye göre, saat 15.00 sıralarında Bayburt – Demirözü yolu keçevi düzü olarak bilinen güzergâhta Hikmet Bayramoğlu’nun kullandığı 29 AE 582 plakalı traktör ile Vahyettin Baştürk’ün kullandığı 69 AS 682 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil ekipleri, itfaiye ekipleri ve jandarma geldi.

 Kazada otomobil içerisinde bulunan Vahyettin Baştürk ve Naci Aktan ile traktör sürücüsü Hikmet Bayramoğlu yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldılar. 

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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