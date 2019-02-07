İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılının "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla ülke geneliyle 81 İlde eş zamanlı olarak hayata geçirilen "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" kampanyası Bayburt'ta da düzenlenen program ile başlatıldı.

Trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımının güvenle yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan kampanyanın açılışı Vali Ali Hamza Pehlivan, Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, Belediye Başkanı Mete Memiş, kurum amirleri, kamu personeli, emniyet ve jandarma ekipleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Vali Pehlivan ile beraberindeki heyet Saathane Meydanı’nda yaya geçidini kullanarak farkındalık oluşturdu.

"Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla tüm Türkiye ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilen etkinlik Bayburt Valiliği önünden başladı. Vali Pehlivan beraberindeki Garnizon Komutanı Balibaşa, Belediye Başkanı Memiş ve kalabalık grupla Bayburt Valiliği önünden yürüyerek Saathane Meydanı’na geldi. Burada yaptığı açıklamada İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak trafikte yayaların seyrini sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için kampanya başlatıldığını bildiren Vali Pehlivan, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Vali Pehlivan 2019 yılının İçişleri Bakanlığı tarafından “Yaya Öncelikli Trafik Yılı” ilan edildiğine dikkat çekerek, “Bu gerçekten çok önemli bir konu. Geçtiğimiz yılın Ekim ayı içerisinde 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 74. Maddesi’nde bir değişiklik yapıldı. Buna göre özellikle ışıklı trafik işaretlerinin olmadığı ya da trafik görevlisinin olmadığı kavşak giriş ve çıkış noktalarında, yaya ve okul geçitlerinde, sürücülerin, araçların yavaşlaması ve geçitlerde bekleyen vatandaşlara ve geçmekte olanlara öncelik verilmesi için durulması zorunlu hale getirildi. Bu konuda bütün yurt genelinde farkındalığı artırmak için kamu birimleri bugün burada olduğu gibi 81 vilayette, bütün il ve ilçelerde farkındalık eylemi gerçekleştirme kararı aldı. Şu anda Ankara’da İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun katılımlarıyla aynı etkinlik gerçekleştiriliyor. Burada amaç yayaların güvenliğine dikkat çekmek ve bunu sağlamaktır.” dedi.

Vali Pehlivan geçtiğimiz yıl 1700 yayanın trafikte hayatını kaybettiğine vurgu yaparak, “Bu can acıtıcı, hepimizi derinden üzen bir durum. İnşallah bu kampanyalar sayesinde sürücülerimiz daha dikkatli davranır ve kurallara riayet eder. Başta çocuklarımız, engelli kardeşlerimiz ve yaşlılarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımız bu yaya geçitlerini sağlıklı bir şekilde kullanırlar bu sayede kazalar bertaraf edilmiş olur. Bu vesileyle Bayburt ilimizde bu konuda oluşturulan komisyon marifetiyle bütün yaya geçitlerimiz elden geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü’müz, İl Jandarma Komutanlığı’mız ve ilgili bütün sorumlu personelimiz tarafından bu geçitlerde gerekli kontroller yapıldı. Bundan sonra çok daha sıkı bir şekilde bu çalışmalar takip edilecek. Fakat altını bir kez daha çizelim; kurallar uymak içindir.

Bu vesileyle ilimizdeki bütün araç sahiplerinden, sürücü kardeşlerimizden istirham ediyorum; işaretlere, işaretçilere ve yönlendirmelere uyalım. Özellikle ışıklı ikaz levhalarının olmadığı yaya geçitlerinden vatandaşlarımız geçmeye çalıştığı zaman önce yavaşlayalım ve geçiş anında durarak yayalara öncelik tanıyalım. Onların güvenliğini önemseyelim.

Unutmayalım ki hepimiz birer yayayız.” diye konuştu. Kampanyanın ilimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni eden Vali Pehlivan sözlerine şu ifadelerle son verdi: “Kampanyayı başlatmış olan İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu başta olmak üzere ilgili bütün bakanlık birimleri ve çalışanlarına teşekkürlerimizi sünüyor, sorumlu birimlerdeki bütün arkadaşlarımıza kolaylık ve başarılar diliyoruz. İlimizde bu kampanyaya ilgi gösteren başta kamu kurumlarımızın temsilcileri, engelli kardeşlerimiz, öğrencilerimiz ve bütün vatandaşlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. İnşallah bu duyarlılığı hep birlikte yaşatalım.

Bu konuda birbirimizi de uyaralım. Trafikte emniyet ve jandarma ekiplerimiz gerekli denetlemeleri yapacak fakat kendi kendimizin denetleyeni olup, otokontrolü kendimiz sağlayalım. Kanun ihlali cezayı gerektirir ama buna gerek kalmaksızın kendimizi bilinçlendirip etrafımızdakilerin de bu bilincin yayılmasına katkı sunmasını sağlayarak trafik kazaları nedeniyle gerçekleşen ölümleri inşallah sıfırlayalım.” Vali Pehlivan açıklamalarının ardından beraberindeki grupla Hoca Ahmet Yesevi ve Cumhuriyet caddelerinin kesiştiği noktada yaya geçini kullanarak kampanyaya destek verdi. Etkinlik katılımcıların toplu halde fotoğraf çekilmeleriyle sona erdi.