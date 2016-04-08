Trafik Kazasında 1 Kişi Öldü 4 Kişi Yaralandı

Bayburt’tan Erzincan istikametine giden ve Bayburt’a 15 kilometre uzaklıkta bulunan Çorak köyü yakınlarında Engin Yazıcıoğlu’un kullandığı 61 TL 614 plakalı özel otomobilde kaza yaptı.

Alınan bilgiye göre bu gün saat 12.00 civarında yoldan çıkarak takla atan otomobilde bulunan Talip Yeşil (67) kaza yerinde hayatını kaybederken, araç içerisinde bulunan ve yaralanan Engin Yazıcıoğlu, Abdulrezzak Temur, Osman Piri ve Ahmet Demirözü Bayburt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.