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TRABZON TURİZM KONSEYİ HEYETİ VALİ CÜNEYT EPCİM’İ ZİYARET ETTİ

Trabzon Turizm Konseyi heyeti Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret etti.

TRABZON TURİZM KONSEYİ HEYETİ VALİ CÜNEYT EPCİM’İ ZİYARET ETTİ
25 Haziran 2021 Cuma 16:13

BAYBURTGÜNDEM HABER- Vali Cüneyt Epcim, Trabzon Vali Yardımcısı Bünyamin Yıldız başkanlığında ziyaretine gelen heyetle Valilik Toplantı Salonu’nda bir araya geldi.

Bölgesel turizmin geliştirilmesine yönelik iller arası işbirliğinin değerlendirildiği ziyarette bilgi alışverişinde bulunuldu.

Vali Epcim, ziyaret sonrası heyete teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Heyet adına söz alan Yıldızoğlu ile Vali Epcim’e misafirperverliği dolayısıyla teşekkürlerini bildirdi.

Heyet Valilik ziyaretinin ardından Vali Yardımcısı Mehmet Naim Akgül eşliğine Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, Baksı Müzesi ve şehir merkezinde incelemelerde bulundu.

Ziyarette İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu, Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Asan ile konsey uzmanları yer aldı. 

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