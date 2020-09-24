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“TOKİ”den Şehit Osman’a Dar gelirli konutları.

Bayburt Şehit Osman tepesinde TOKİ, dar gelirli konutların yapımına başlayacak.

“TOKİ”den Şehit Osman’a Dar gelirli konutları.
24 Eylül 2020 Perşembe 13:00

AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat Sosyal Medya hesabından duyurdu.

Konutların özellikleri şu şekilde olacak:

YATIRIM BEDELİ;45.789.000tl

BAYBURT İLİ MERKEZ İLÇESİ ŞİNGAH MAHALLESİ 263 ADET KONUT,

1 ADET TİCARET MERKEZİ VE

1 ADET CAMİ İNŞAATLARI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ

İŞİN MİKTARI : 45.789.000,00 TL + KDV

İHALE TARİHİ : 23.12.2019

YER TESLİM TARİHİ : 27.03.2020

İŞİN SÜRESİ : 550 GÜN

YÜKLENİCİ FİRMA: HEKİMOĞLU GRUP.

Başta Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip ERDOĞAN olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanı Sn Murat Kurum’a,Milletvekilimiz Sn. Fetani Battal’a,Strateji ve Bütçe Başkanımız Sn.Naci Ağbal’a,Toki Başkanımız Sn Ömer Bulut’a Halkımız adına teşekkür ederiz.

Etiketler; #Bayburt #toki
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