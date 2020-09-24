“TOKİ”den Şehit Osman’a Dar gelirli konutları.

Yayımladığı eserlerle Bayburt’un tarihi ve kültürel kimliğine büyük katkılar sunan Bayburt Üniversitesi, yayınlarına yeni bir kitap daha ekledi. ‘Tarihi ve Kültürel Varlıklarıyla Bayburt’ adlı eser Bayburt Üniversitesi yayınları arasındaki yerini aldı. Ayrıca, eserin tanıtımına yönelik gerçekleştirilen etkinlikte ‘Bayburt Üniversitesi Yayınları Satış Noktası’nın açılışı da yapıldı.