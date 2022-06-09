TOKİ,Bayburt'ta 327 adet konut yapacak

Dar gelirli ailelerin düşük taksit ve peşinat seçenekleri ile ev sahibi olabileceği yeni TOKİ projesi için çalışmalar başlatıldı.

BAYBURTGÜNDEM- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı büyük bir çalışma için kolları sıvadı. TOKİ, dar gelirli aileleri düşük taksit ve peşinat imkanları ile ev sahibi yapacağı yeni projesini başlattı. 24 şehirde hayata geçecek proje içerisinde Bayburt da yer alıyor. Bayburt'ta 327 konut yapılacak olan yeni projede, 24 şehirde toplamda 11 bin 973 konut inşa edilecek.

Bayburt merkez Şingah mahallesi sınırları içerisinde yer alan cezaevi yakınlarında hayata geçecek olan 327 konutluk yeni projenin ihalesi 4 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek. TOKİ'nin yeni konut projeler inşa edeceği şehirler şu şekilde: Bayburt, Trabzon, Erzurum, Erzincan, Ankara, Adıyaman, Kahramanmaraş, Bilecik, Kocaeli, Çanakkale, Bolu, Bursa, Kırklareli, Antalya, İstanbul, Şanlıurfa, Aydın, Muğla, Zonguldak, Gaziantep, Tekirdağ, Konya ve Yozgat.



