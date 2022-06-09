Hüsn-i Hat Müzesi’nde sergi açmak için Bayburt’a gelen Hattat Mahmut Şahin, Hattat Hüseyin Öz, Hattat Hüseyin Sert ve Hattat Ahmet Aydın, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye ziyarette bulundular.
Hüsn-i Hat Müzesi’nde sergi açmak için Bayburt’a gelen Hattat Mahmut Şahin, Hattat Hüseyin Öz, Hattat Hüseyin Sert ve Hattat Ahmet Aydın, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye ziyarette bulundular.
0
CHP İl Yönetimi toplu istafadan önce Bayburt Merkez İlçe Başkanlığı'na Fatih Bayram'ı getirdi.
CHP İl Yönetimi toplu istafadan önce Bayburt Merkez İlçe Başkanlığı'na Fatih Bayram'ı getirdi.
0
Aydıntepe İlçe Halk Eğitim Merkezi tarafından “Hayat Boyu Öğrenme Haftası
Aydıntepe İlçe Halk Eğitim Merkezi tarafından “Hayat Boyu Öğrenme Haftası
0
CHP Bayburt İl Teşkilatı Yönetiminden Toplu İstifa
CHP Bayburt İl Teşkilatı Yönetiminden Toplu İstifa
0

TOKİ,Bayburt'ta 327 adet konut yapacak

Dar gelirli ailelerin düşük taksit ve peşinat seçenekleri ile ev sahibi olabileceği yeni TOKİ projesi için çalışmalar başlatıldı.

TOKİ,Bayburt'ta 327 adet konut yapacak
09 Haziran 2022 Perşembe 12:02

BAYBURTGÜNDEM- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı büyük bir çalışma için kolları sıvadı. TOKİ, dar gelirli aileleri düşük taksit ve peşinat imkanları ile ev sahibi yapacağı yeni projesini başlattı. 24 şehirde hayata geçecek proje içerisinde Bayburt da yer alıyor.  Bayburt'ta 327 konut yapılacak olan yeni projede, 24 şehirde toplamda 11 bin 973 konut inşa edilecek. 

Bayburt merkez Şingah mahallesi sınırları içerisinde yer alan cezaevi yakınlarında hayata geçecek olan 327 konutluk yeni projenin ihalesi 4 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek. TOKİ'nin yeni konut projeler inşa edeceği şehirler şu şekilde: Bayburt, Trabzon, Erzurum, Erzincan, Ankara, Adıyaman, Kahramanmaraş, Bilecik, Kocaeli, Çanakkale, Bolu, Bursa, Kırklareli, Antalya, İstanbul, Şanlıurfa, Aydın, Muğla, Zonguldak, Gaziantep, Tekirdağ, Konya ve Yozgat.

 

İlgili Galeriler
Bayburt Üniversitesinde Mezuniyet coşkusu
Bayburt Üniversitesinde Mezuniyet coşkusu
5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri 11.günde Coşkuyla Devam Ediyor
5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri 11.günde Coşkuyla Devam Ediyor
5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenliklerinde ,Ferah Zeydan konser verdi
5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenliklerinde ,Ferah Zeydan konser verdi
Bayburt Üniversitesi 5.Dede Korkut Bilim Şenliği
Bayburt Üniversitesi 5.Dede Korkut Bilim Şenliği
BAYBURT BELEDİYESİ VE TUZLA BELEDİYESİ’NDEN ÇOCUKLARA YÖNELİK TİYATRO GÖSTERİSİ
BAYBURT BELEDİYESİ VE TUZLA BELEDİYESİ’NDEN ÇOCUKLARA YÖNELİK TİYATRO GÖSTERİSİ
0
Çoruh nehri kıyı bandında çalışmalar başladı
Çoruh nehri kıyı bandında çalışmalar başladı
0
Bayburt’ta DOKAP Destekli Üç Proje İçin Protokol İmzalandı
Bayburt’ta DOKAP Destekli Üç Proje İçin Protokol İmzalandı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.