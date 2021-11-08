TOKAT MİLLETVEKİLİ BULUT'TAN BAŞKAN PEKMEZCİYE ZİYARET

Milliyetçi Hareket Partisi Tokat Milletvekili Sayın Yücel Bulut, Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci’yi makamında ziyaret etti.

BAYBURTGÜNDEM-

Milletvekili Bulut'a ziyarette Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyeleri İdris Aydın, Musa Küçük, Volkan Dudu ve Mertcan Ağaç, MHP Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, MHP Merkez İlçe Başkanı Muharrem Baykal, Bayburt İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Yardımcı, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır, Bayburt Ülkü Ocakları İl Başkanı Yunus Emre Zengin, MHP Aydıntepe İlçe Başkanı Eyüp Kardeş ve MHP'li yöneticiler eşlik etti.

Belediye Başkan Yardımcılarımız Süreyya Türkmenli ile Nesimuttin Selçuk ve Belediye Meclis Üyelerimizin de hazır bulunduğu ziyarette Başkanımız Pekmezci, Milletvekili Bulut ve beraberindeki heyeti belediyemizde ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Başkanımız Pekmezci, Milletvekili Bulut ve beraberindeki heyete Bayburt’un tarihi, kültürü ve konumu hakkında kısaca bilgi verdi. Tarih ve kültür şehri Bayburt’un dokusuna uygun, Milliyetçi Hareket Partisi’nin felsefesine uygun, şehrimizin insanını kucaklayacak şekilde yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını dile getiren Başkanımız Pekmezci, “Daha önce vadettiklerimizin büyük bir bölümünü tamamladık. İnşallah önümüzdeki yıllar içerisinde de Bayburt’u arzu ettiğimiz konuma getireceğimize inancımız tamdır. Hizmetlerimiz, halkımız nezdinde takdirle karşılanıyor. Pandemi dönemindeki Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızla Türkiye genelinde yapılan anketlerde Bayburt Belediyesi olarak Türkiye üçüncüsü olmuştuk. Yine bu yıl halkımızla yapılan anketlerde Türkiye dördüncüsü olduk. Biz Milliyetçi Hareket Partisi’nin bir neferi olarak elimizden geldiği kadarıyla en iyi şekilde hizmet etmeye gayret ediyoruz” dedi.

Misafirperverliğinden ötürü Belediye Başkanımız Pekmezci’ye teşekkür eden Milletvekili Bulut ise, “Şükürler olsun, Milliyetçi Hareket Partili Belediye Başkanlarımızın Türkiye genelinde samimi bir hizmet anlayışları var. Hizmetlerini çok ciddi bir başarıyla devam ettiriyorlar. Her gittiğimiz bölgede olduğu gibi Bayburt’ta da bunu açıkça görüyoruz. Her siyasi organizasyonda bir takım eksiklikler olabilir ama genel itibariyle Milliyetçi Hareket Partili belediyeler, hem özlenen, dürüst, namuslu hizmet anlayışını hem de yolsuzluktan uzak, şaibeden uzak bir hizmet anlayışını yurt genelinde bütün örnekleriyle temsil ediyorlar. Bu da aslında önümüzdeki süreçle ilgili inşallah güzel müjdelerin habercisi olacak. Çünkü siyasi partileri büyüten dinamik, önemli ölçüde belediyelerin hizmet anlayışıyla vatandaşta sağladığı memnuniyettir. Cenabı Allah yolunuzu ve bahtınızı açık etsin” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanımız Pekmezci, Milletvekili Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyelerine ziyaret anısına çeşitli hediyeler takdim etti.