Ticaret Odasının Yeni Başkanı Süleyman Seyhan Oldu

Ticaret ve Sanayi Odası'nda Süleyman Seyhan dönemi Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığını 13 yıldır yürüten İbrahim Yumak görevinden istifa etti.

Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığını 13 yıldır yürüten İbrahim Yumak görevinden istifa etti. Oğlu Fatih Yumak'ın AK Parti İl Başkanlığı görevine getirilmesinin ardından görevini bırakan Yumak, yaptığı açıklmada, "Aynı aileden kişilerin belli makamları temsil etmesini uygun görmediğimi her zaman ifade etmiş biri olarak bugün bu prensip kararımın gereğini yaptım" dedi. Yumak'tan boşalan koltuğa yapılan seçimle Süleyman Seyhan getirildi.

Oda binasında gerçekleşen devir teslim töreninde bir konuşma yapan İbrahim Yumak "2005 yılında oda üyelerimizin takdir ve teveccühleriyle üstlenmiş olduğum Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı görevimden bugün itibarı ile ayrılmış bulunuyorum. Daha önce de kıymetli dostlarımla paylaştığım gibi Oğlum Fatih Yumak’ın AK Parti İl Başkanlığına atanması durumunda görevden ayrılma düşüncem vardı. Aynı aileden kişilerin belli makamları temsil etmesini uygun görmediğimi her zaman ifade etmiş biri olarak bugün bu prensip kararımın gereğini yaptım. Görev yaptığım bu 13 yıllık süre boyunca şehrimizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak; temsil ettiğim makamın icabı olarak iş dünyası mensuplarımızın faaliyetlerini kolaylaştırmak ve menfaatlerini korumak adına elimden gelen tüm gayreti sarf etmek suretiyle görev yaptım. Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası olarak Bayburt’un gelişimine katkı sunacak faaliyetlere ya önderlik ettik, ya destek veren, katkı sunan olduk ve bu 13 yıl içerisinde ilimiz adına kazanıma dönüşen birçok çalışmaya imza attık. Bugün yönetim kurulu başkanlığı görevini devretmekten onur duyduğum kıymetli dostum, eski meclis başkanımız sayın Süleyman Seyhan’a bundan sonraki görevlerinde başarılar dilerim. Bu güne kadar bütün çalışmaları beraber yürüttüğümüz eski ve yeni meclis üyelerimiz ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma huzurlarınızda hassaten teşekkürler ediyorum. Bu vesileyle de başta üyelerimiz olmak üzere bütün hemşehrilerimden haklarını helal etmelerini istirham ediyor, Cenabı Allah’tan her daim yar ve yardımcımız olmasını niyaz ediyorum" dedi.

Yapılan seçimde yönetim kurulu başkanlığına seçilen Süleyman Seyhan ise yaptığı konuşmada "Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı görevini 13 yıldır yürüten ve benim de kendisiyle birlikte çalışmaktan onur duyduğum sayın İbrahim Yumak’a odamıza ve Bayburt’umuza vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Odamızca kendilerinin görev yaptığı bu yıllarda büyük bir atılım gerçekleştirmiş ve bir meslek örgütü olmanın ötesinde Bayburt’un en etkin, en büyük sivil toplum örgütü olarak ilimizin kalkınmasına katkı sağlayacak sayısız çalışmalar yürütülmüştür. Meclis üyelerimizin teveccühleriyle seçildiğimiz başkanlık görevini de sayın Yumak’ın devrettiği yerden daha da ileriye taşıyabilmek adına her türlü gayreti göstereceğim. Kendisine bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyor, oda üyelerimiz ve tüm hemşehrilerime saygılarımı sunuyorum’’ dedi.

Öte yandan Süleyman Seyhan’ın yönetim kurulu başkanlığına seçilmesi dolayısıyla meclis başkanlığına ise yapılan seçimle işadamı Hükmü Cebeoğlu seçildi.