Ticaret odasından açıklama:Kamuoyumuzun malumu olduğu üzere Cazibe merkezleri programı teşviki 6. bölge teşviki ile birleşiyor ve güçlendirilmiş 6. Bölge teşvik uygulaması yakın bir zamanda hayata geçirilecek.

Bu programla birlikte daha önce gündeme gelen Fabrikayı devletin yapması modeli yerine "finansman ve enerji" desteği geliyor. Fabrikasını yapana özel finansman desteği sağlanacak. Ayrıca 6’ncı bölgeye yapılacak yatırımlar için 2009’dan bu yana uygulanmayan enerji desteği de verilecek. Organize Sanayi Bölgemizde yapılan yatırımlarla; Organize Sanayi Bölgemizin elektrik, arıtma, kanalizasyon, içme suyu, yol ve doğal gaz altyapısı neredeyse tamamlandı. 23 ilde başlatılan Cazibe Merkezleri Programı’nda yer alan Bayburt, aynı zamanda Organize Sanayi Bölgesi’nde yapılacak yatırımlarda 6. Bölge teşviklerinden yararlanabilmekte. Bize bu imkânları sunan ve ilimizin de bu paketten istifade edecek iller arasında yer almasını sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal ve Milletvekilimiz Sayın Doç. Dr. Şahap Kavcıoğlu olmak üzere emeği geçen herkese Bayburt iş dünyası adına teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah programın ilanı ile birlikte ilimize arzu edilen yatırımlar gelmeye başlayacaktır. Bizler Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası olarak ilimize yatırım yapmayı planlayan bütün müteşebbislerimizi her konuda bilgilendirmekten ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendilerine bu süreçte rehberlik-danışmanlık destekleri sunmaktan memnuniyet duyacağız.

Süleyman Seyhan

Bayburt TSO Yönetim Kurulu Başkanı