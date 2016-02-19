TERÖRÜ VE TERÖR DESTEKÇİLERİNİ KINIYORUZ

Terör karanlık ve kanlı yüzünü bu kez Ankara'da gösterdi. Ankara’da askeri servis konvoyuna yönelik yapılan alçak terör saldırısında çok sayıda şehidimiz var, onlarcası da yaralandı. Türkiye'mizin birliğine, huzuruna ve bütünlüğüne karşı yapılan terör saldırılarını kınıyor ve lanetliyoruz.

Bu saldırılarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyoruz.

Ülkemize, milletimize, güvenlik görevlilerimize ve geleceğimize yönelen bu canice saldırıları lanetliyor; bu bağlamda terörü, teröre destek verenleri, terörün arkasındaki iç ve dış güçleri nefretle kınıyoruz. Bu alçak terör örgütlerine karşı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birlikte mücadele vermeye devam edeceğimizin bilinmesini istiyoruz.

Teröristlerin bu insanlık dışı saldırıdaki amacı, Türkiye'de kaos ve huzursuzluk ortamı oluşturmaktır. Ülkemizin ekonomik, toplumsal, sosyal, kültürel ve siyasal yapısını sarsmak için yapılmış olan hain saldırıyı lanetliyor, Türkiye'nin, vatandaşlarını savunma görevini ve insanlık ailesine karşı sorumluluğunu yerine getirerek ortaya koyduğu teröre karşı kararlı mücadeleyi destekliyoruz. Milletimiz, kendi varlığına yönelen her tehdidi, birliği ve beraberliğini kalkan yaparak bertaraf etmeyi bilmiştir. Bugün de üzerine düşeni yapacaktır.

Hiçbir milliyet ve köken ayırt etmeyen terör eylemlerine verilecek en güzel yanıt, milletimizin tek yürek olmasıdır. Büyük Memur-Sen ailesi olarak bir kez daha milletimizi sağduyuya davet ediyoruz. Milletimize düşen görev sağduyulu olmak, terör örgütlerinin ve arkasındaki karanlık odakların tuzağına düşmemektir. Terör, kan ve şiddetten beslenen bir insanlık suçudur. Büyük Memur-Sen ailesi olarak terörü hangi adresten gelirse gelsin, reddediyor ve yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

18.02.2016

Fikret ÖZBEY

Bayburt Memur_Sen İl Temsilcisi

