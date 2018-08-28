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Temel Paşa'nın Rütbesini Başkan Erdoğan takacak

24 Haziran seçimleri öncesi CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "Apoletlerini sökeceğim" dediği Korgeneral İsmail Metin Temel'in yeni rütbelerini Başkan Erdoğan takacak.

Temel Paşa'nın Rütbesini Başkan Erdoğan takacak
28 Ağustos 2018 Salı 11:29

24 Haziran seçimleri öncesi CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Metin Temelpaşa ile ilgili ''Apoletlerini sökeceğim'' sözleri büyük tepki çekmişti.

RÜTBESİNİ ERDOĞAN TAKACAK

İnce'nin o dönemde 2. Ordu Komutanı olan Korgeneral Metin Temel'e yönelik sözleri adeta infiale neden olmuştu. Metin Temel YAŞ kararıyla Orgeneralliğe terfi etti. Temel'in yeni rütbelerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılacak.

TÖREN 29 AĞUSTOSTA

Metin Temel ve rütbesi Oramiralliğe yükseltilen Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal'ın yeni rütbelerini 29 ağustos tarihinde gerçekleştirilecek törenle Başkan Erdoğan takacak.

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