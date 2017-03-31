TEMA Vakfı Bayburt’ta gönüllü ilçe sorumluları arıyor.

TEMA Vakfı Bayburt2UN İlçelerinde gönüllü ilçe sorumluları arıyor.
Vakfın açıklamasına göre: 21 Nisan 2017 tarihine kadar, TEMA Vakfı'nın değerleri doğrultusunda, başta topraklarımız olmak üzere tüm doğal varlıkları koruma mücadelemizde bize Bayburt’ta gönüllü olarak destek verebilecek İlçe Sorumluları aramaktayız.
Sizlerin de yardımı ile konuyla ilgilenen doğa dostlarına ulaşabileceğimize inanıyoruz.
Vakfın bu teklifine evet diyecek olanlar
Arif Gürel
TEMA Vakfı
Karadeniz Bölge Koordinatörü
T: 0 212 291 9090
F: 0 212 284 9593
tema.org.tr
arif.gurel@tema.org.tr
TEMA Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı
Müracaat edebilirler.
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