TEMA Vakfı Bayburt’ta gönüllü ilçe sorumluları arıyor.

TEMA Vakfı Bayburt2UN İlçelerinde gönüllü ilçe sorumluları arıyor.

TEMA Vakfı Bayburt’ta gönüllü ilçe sorumluları arıyor.
31 Mart 2017 Cuma 15:48

Vakfın açıklamasına göre: 21 Nisan 2017 tarihine kadar,  TEMA Vakfı'nın değerleri doğrultusunda, başta topraklarımız olmak üzere tüm doğal varlıkları koruma mücadelemizde bize Bayburt’ta gönüllü olarak destek verebilecek İlçe Sorumluları aramaktayız.

 Sizlerin de yardımı ile konuyla ilgilenen doğa dostlarına ulaşabileceğimize inanıyoruz.

Vakfın bu teklifine evet diyecek olanlar

Arif Gürel

TEMA Vakfı

Karadeniz Bölge Koordinatörü

T: 0 212 291 9090

F: 0 212 284 9593

tema.org.tr

arif.gurel@tema.org.tr

TEMA Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

Müracaat edebilirler.

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