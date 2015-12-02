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TeknoGP Bayburt Lansman Toplantısı Yapıldı

TRA1 Düzey 2 Bölgesinde (Erzurum-Erzincan-Bayburt) yenilik odaklı girişimciliği hedefleyen TeknoGP programı lansman toplantılarının ikincisi Bayburt Üniversitesi Konukevi’nde düzenlendi.

TeknoGP Bayburt Lansman Toplantısı Yapıldı
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 Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ve Atateknokent işbirliğiyle düzenlenen; Erzurum Büyükşehir Belediyesi, DAP İdaresi Başkanlığı, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB), Atatürk Üniversitesi paydaşlığı ile yürütülen TeknoGP programının Bayburt tanıtım toplantısına; Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Çiğdem, İl Genel Meclisi Başkanı Yusuf Elçi, Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yumak, Bayburt Üniversitesi akademisyenleri, ilgili daire amirleri ve sivil toplum kuruluşları yetkilileri katıldı.

Programının açılış konuşmasını KUDAKA Genel Sekreter Vekili Dr. Mehmet Ali ÇAKAL yaptı. Teknoloji tabanlı yenilikçi fikirleri destelemek amacıyla hazırlanan TeknoGP programının bölgenin iktisadi gelişimine katkı sunmasını hedeflediklerini ifade eden Dr. Mehmet Ali Çakal konuşmasında; “İnovasyon eko sistemleri proje fikirlerinin pazar bulması konusunda oldukça etkindir. Proje pazarları yüksek katma değerli ürün üretme ve sürdürülebilir ihracat imkânını sağlama konusunda yardımcı olmaktadır. Ayrıca bölgemizin ihtiyacı olan üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesi için araç olarak kullanılabilir. AR-GE fikirlerinin hayata geçirilmesi, etkin ortaklıkların geliştirilmesi bakımından da proje pazarları vaz geçilmezdir. Bölgemizde her alanda ortak ve senkron çalışma verimlilik ve kalkınma açısından zorunluluğumuzdur” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından TeknoGP tanıtım filmi paylaşılan programda, daha sonra KUDAKA Erzurum Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Ozan Gündüz TeknoGP programının detayları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Geçen yıl Erzurum’da düzenlenen TeknoGP programının finalistlerinden Gümüşhane Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Özkan BİNGÖL ise uzaktan avuç içi tanıma sistemi konusunda yaptığı proje başvurusunun dereceye girdiğini ve söz konusu çalışmayı ticari ürüne dönüştürme konusunda Teknokent, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK desteklerinden faydalandıklarını, ürünlerini seri üretime dönüştürme aşamasında olduklarını belirtti. BİNGÖL, inovatif fikirleri olanlar için kapıların açık olduğunu ve bu fırsatların değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. 






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