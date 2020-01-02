TEKİN KOÇAN DUALARLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

Baksı Müzesi kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'ın 61 yaşındaki kardeşi Akademisyen Tekin Koçan Bayraktar Köyündeki aile mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.
Baksı Müzesi kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'ın 61 yaşındaki kardeşi Akademisyen Tekin Koçan tedavi gördüğü Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde Salı günü hayatını kaybetmişti.
Tekin Koçan için Bayraktar Köyü camisinde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından merhum Tekin Koçan, Bayraktar köyünde bulunan aile mezarlığına dualar eşliğinde defnedildi.
Cenaze namazına; Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci,Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, Siyasi Parti Temsilcileri,Kurum müdürlerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.
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