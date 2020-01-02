 ﻿

TEKİN KOÇAN DUALARLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

Baksı Müzesi kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'ın 61 yaşındaki kardeşi Akademisyen Tekin Koçan Bayraktar Köyündeki aile mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

TEKİN KOÇAN DUALARLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.
02 Ocak 2020 Perşembe 16:35

Baksı Müzesi kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'ın 61 yaşındaki kardeşi Akademisyen Tekin Koçan tedavi gördüğü Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde Salı günü hayatını kaybetmişti.

Tekin Koçan için Bayraktar Köyü camisinde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından merhum Tekin Koçan, Bayraktar köyünde bulunan aile mezarlığına dualar eşliğinde defnedildi.

Cenaze namazına; Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci,Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, Siyasi Parti Temsilcileri,Kurum müdürlerinin  yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. 

İlgili Galeriler
Tuzla Kaynaşma gecesi
Tuzla Kaynaşma gecesi
Bağcılar Şube seçimi
Bağcılar Şube seçimi
İstanbul Bağcılarda Sanat Festivali,7 Bölge 7 Renk coşturdu..
İstanbul Bağcılarda Sanat Festivali,7 Bölge 7 Renk coşturdu..
Büyük İstanbul İftarı
Büyük İstanbul İftarı
Önceki Haber
Sanatçı Tekin Koçan, hayatını kaybetti!
Sonraki Haber
Sanatçı Tekin Koçan Dergimiz,Bayburt Aktuel’e konuk olmuştu.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.