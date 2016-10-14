TECRÜBE KONUŞUYOR KAHRAMANLAR PROJESİ

17 EKİM 2016 pazartesi günü Mehmet KÖSE, Şerife BOZ ve Abdullah İRGİN 'in katılımıyla Bayburt İlinde program düzenlenecektir.

TECRÜBE KONUŞUYOR KAHRAMANLAR PROJESİ
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15 Temmuz gecesi hain darbe girişimine karşı direnmiş, cansiperane bir şekilde kendilerini kurşunların, tankların, topların önüne atmış,  askeri üniforma giymiş darbeci teröristlere karşı kahramanca göğüs germiş, mücadele etmiş, aziz milletimizin kahraman fertlerinin, o gece yaşadıklarını, o an ki duygularını bizatihi kendi ağızlarından öncelikle geleceğimizin teminatı gençlerimizle ve halkımızla paylaşması fikri doğmuştur.

            15 Temmuz Cuma gecesi yapılan darbe girişimi sonrası Milletimizin gösterdiği kahramanlık sonucunda, Sayın Bakanımızın talimatları üzerine "Tecrübe Konuşuyor Kahramanlar" Projesi planlanmıştır. İsmail Hakkı ÜRÜN moderatörlüğünde gerçekleşecek söyleşilerle, 15 Temmuz 2016 Cuma gecesi ülkemizde meydana gelen darbe girişiminde Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile sokağa dökülen milyonlardan; tankların önüne duran, askeri geri çekmek için mücadele eden, tanka tüfeğe aldırmadan meydanlara inen darbe girişimine karşı duruşları ile  simge olan vatandaşlarımız tüm halkımızın ve özellikle gençlerimizin bilinçlerini diri tutmak adına o gece yaşanan duyguları paylaşacaklardır.
17  EKİM  2016 pazartesi günü Mehmet KÖSE, Şerife BOZ ve Abdullah İRGİN 'in katılımıyla Bayburt  İlinde program düzenlenecektir.
 
                Yer: Şair Zihni Kültür Merkezi  Salonu    
                                                                                                                            Saat: 19:00
 
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zeki - 2 ay önce
Bayrak vatan aşkı Anadoluda şekil bulmuştur Vatanını sevenler vatan tehlikeye düştüğünde canını ortaya koyanlardır Şerife bacı Bayrak olmuştur Allah ondan razı olsun...
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