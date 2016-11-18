TDK BAŞKANI MUSTAFA SİNAN KAÇALİN’DEN, VALİ İSMAİL USTAOĞLU’NA ZİYARET

Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Mustafa Sinan Kaçalin, Vali İsmail Ustaoğlu’nu ziyaret etti.

TDK BAŞKANI MUSTAFA SİNAN KAÇALİN’DEN, VALİ İSMAİL USTAOĞLU’NA ZİYARET
banner330
TDK Başkanı Kaçalin ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (AYK) Başkan Yardımcısı Zeki Eraslan’la makamında bir süre sohbet eden Vali İsmail Ustaoğlu, ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaret anısına Vali İsmail Ustaoğlu’na  Kaşgarlı Mahmud’un Dîvânu Lugâti’t – Türk isimli eserini hediye eden TDK Başkanı Kaçalin’e teşekkür eden Vali İsmail Ustaoğlu’da TDK Başkanı Kaçalin ve AYK Başkan Yardımcısı Eraslan’a el işi süslemeli tabak hediye etti.


Valilik Makamı’nda gerçekleşen ziyarete Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ve Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Yumak’ta eşlik etti.

 
İlgili Galeriler
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
Yılın İlk Karı yağdı
Yılın İlk Karı yağdı
Demakrisi mitingi Bayburt
Demakrisi mitingi Bayburt
İstanbul İftar
İstanbul İftar
Önceki Haber
AŞIKLIK GELENEĞİ ÇALIŞTAYI BAŞLADI
Sonraki Haber
SAMSUN O BAYBURTLUYU KONUŞUYOR
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.