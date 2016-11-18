TDK BAŞKANI MUSTAFA SİNAN KAÇALİN’DEN, VALİ İSMAİL USTAOĞLU’NA ZİYARET

Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Mustafa Sinan Kaçalin, Vali İsmail Ustaoğlu’nu ziyaret etti.

TDK Başkanı Kaçalin ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (AYK) Başkan Yardımcısı Zeki Eraslan’la makamında bir süre sohbet eden Vali İsmail Ustaoğlu, ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaret anısına Vali İsmail Ustaoğlu’na Kaşgarlı Mahmud’un Dîvânu Lugâti’t – Türk isimli eserini hediye eden TDK Başkanı Kaçalin’e teşekkür eden Vali İsmail Ustaoğlu’da TDK Başkanı Kaçalin ve AYK Başkan Yardımcısı Eraslan’a el işi süslemeli tabak hediye etti.Valilik Makamı’nda gerçekleşen ziyarete Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ve Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Yumak’ta eşlik etti.