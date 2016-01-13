TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı'ndan Rektör Coşkun'a Ziyaret "

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun’u ziyaret etti.

Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hakan Kobal ile birlikte Rektör Coşkun’u ziyaret ederek bir süre görüşen TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Rektör Coşkun’a görevinde başarılar diledi.