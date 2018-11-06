Bayburt’un geleneksel damak tatlarından Tatlı Çorba Bayburt Belediyesi’nin coğrafi işaret başvurusu ile Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Bayburt adına tescillendi.

Bayburt ile özdeşleşen ve yöre halkı tarafından uzun yıllardır yapılan ve severek tüketilen bir tat olan tatlı çorba namı diğer kokoç çorbasının tescillenmesiyle beraber Bayburt lor dolmasından sonra 2. coğrafi işaretini almış oldu.

Şehri İmar Ediyorken Kültürü de İhmal Etmiyoruz

Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş şehri imar ediyorken kültürü de ihmal etmediklerini vurgulayarak Bayburt’un kültürel öğelerinin Bayburt adına tescillenmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Sırada Bayburt Taşı Var

Bayburt’un kadim bir tarihin yanı sıra önemli bir yemek kültürüne de sahip olduğunu söyleyen Başkan Memiş bir şehrin geleneksel öğelerinin tescillenmesinin o şehrin bilinirliliği adına önemli oluğunu belirtti. Memiş, önemli damak tatlarımızdan tatlı çorbanın coğrafi işaretini aldık. İnşallah Bayburt’umuzun bir diğer önemli unsuru olan Bayburt Taşı’nın da başvurusunu yaptık ve oda Bayburt’umuz adına tescillenecek diye konuştu.