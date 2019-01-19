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TAŞHAN’DA TURKUAZ RESİM SERGİSİ

Bayburt Belediyesi’nin 2019 yılı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Turkuaz Resim Sergisi tarihi Taşhan’da açıldı.

TAŞHAN’DA TURKUAZ RESİM SERGİSİ
19 Ocak 2019 Cumartesi 16:18

Belediyenin ev sahipliğinde sanatçı ve akademisyen Tekin Koçan tarafından düzenlenen serginin açılışına Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, Ak Parti Bayburt Belediye Başkan Adayı Fatih Yumak, Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt Belediye Başkan Adayı Hükmü Pekmezci ve vatandaşlar katıldı.

Açılışın ardından sergiyi ilgiyle gezen protokol üyeleri eserler hakkında sanatçı Tekin Koçan’dan bilgi aldılar. Daha sonra Vali Pehlivan ve Başkan Memiş Koçan’a teşekkür belgesi hediye takdim ettiler. Sergi sanatseverler için 30 Ocak 2019’a kadar kapılarını açık tutacak.

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