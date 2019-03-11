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ÖĞRENCİLERDEN 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
ÖĞRENCİLERDEN 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
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TAŞHAN’DA KADINLAR GÜNÜ
TAŞHAN’DA KADINLAR GÜNÜ
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TAŞHAN’DA KADINLAR GÜNÜ ÖZEL PROGRAMI DÜZENLENDİ

Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Özel Programı düzenlendi.

TAŞHAN’DA KADINLAR GÜNÜ ÖZEL PROGRAMI DÜZENLENDİ
11 Mart 2019 Pazartesi 15:03

Tarihi Taşhan’da düzenlenen programa Vali Ali Hamza Pehlivan eşi Yıldız Pehlivan ile birlikte katıldı.

Program öncesi Vali Ali Hamza Pehlivan ve Belediye Başkanı Mete Memiş masaları dolaşarak davetlilerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik etti.

Programa Vali Ali Hamza Pehlivan ve eşi Yıldız Pehlivan, Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, Belediye Başkanı Mete Memiş, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç ile eşlerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

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