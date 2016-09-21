Taşhan’da Hat Sergisi Açıldı

Bayburtlu hat sanatçısı Salih Zeki Tekin tarihi Taşhan’da ahşap oyma hat sergisi açtı.







Bayburt Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen serginin açılışını Bayburt Belediye Başkan Vekili Cemil Polat, Bayburt Belediyesi Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk, İl Genel Meclisi Başkanı Yusuf Elçi, İl Emniyet Müdürü İsa Bülent Kaya ve Hakkâk Salih Zeki Tekin birlikte yaptılar.Açılışın ardından Hakkâk Tekin tarafından protokol üyelerine sergilenen eserler ve bu eserlerin yapılış süreci hakkında bilgi verilirken misafirler sergiyi ilgiyle gezdiler. Tarihi bedestendeki ahşap oyma hat sergisi meraklıları için kaplarını 27 Eylül Salı gününe kadar açık tutacak.