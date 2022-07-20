Taşhan'daki Sergi Şöleninde Tarih Ehrama Büründü

26. Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenleri kapsamında Bayburt Üniversitesinin, Bayburt Belediyesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi ile birlikte Taşhan'da düzenlediği Türkiye Dokuma Atlası isimli karma ve kişisel sergiler topluluğu, tarihin ilmek ilmek yeniden dokunduğu bir atmosfer oluşturdu.

BAYBURTGÜNDEM- Türkiye Dokuma Atlası isimli disiplinlerarası sergiye 'İhrama Dokunuşlar ve Özgün Giyim Tasarımları' isimli sergiyle katkı yapan Bayburt Üniversitesi, ehram sanatçısı Sevim Ataner'in geleneksel dokuma atölyesinde nakşettiği eserlerle tarihi selamladı. Ehramın tekstilde ve endüstriyel ürünlerdeki özgün uygulamalarını içeren sergi konsepti katılımcılar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Bayburt Üniversitesinin girişimleriyle coğrafi işaret alan Bayburt ehramının geleneksel ve modern uygulamalardaki görünümlerini sergilemenin önemine değinen Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, geleneksel mirasın güncel yaşama uyarlandığı endüstriyel tasarımların ekonominin yanı sıra tarihi yaşatma misyonuna da fayda sunduğunu söyledi. Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinin Güzel Sanatlar Fakültelerinin ve güzide sanatçılarının eserlerinin sergilendiği bir sanatsal etkinlikte temsil edilmeyi memnuniyetle karşıladıklarını belirten Rektör Türkmen, Bayburt kültürünün kü-yerel boyutta tanıtılmasına katkı üreten sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

Sergi etkinliği kapsamında ayrıca Çimen Bayburtlu'nun 'İhramla Yolculuk' isimli kişisel sergisi ve sanal sergi de misafirlerin ziyaretine açıldı. Sergi sonunda katılımcılara belgeleri takdim edildi.

Sergi açılışına Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül, Prof. Dr. Mahir Kadakal, Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan ile birlikte protokol temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.