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Taşhan da İftar geleneği sürüyor.

Bayburt’ta Ramazan ayının ilk gününde Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci tarihi Taşhan’da orucunu vatandaşlarla açtı.

Taşhan da İftar geleneği sürüyor.
07 Mayıs 2019 Salı 17:10
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Tarihi mekanda ilk iftar heyecanı yaşanırken Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci de bu mutluluğa ortak olarak iftarını Taşhan’da vatandaşlarla birlikte yaptı. İftar öncesi masaları dolaşan Başkan Pekmezci, vatandaşlara hayırlı Ramazanlar temennilerini iletti.

Ezanın okunmasıyla birlikte ilk oruçların açıldığı tarihi Taşhan’da, iftarlar hayırsever vatandaşların katkılarıyla Ramazan ayı boyunca devam edecek.

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Taşhan da İftar geleneği sürüyor.
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