Güvenlik-iş Sendikası Bayburt İl Başkanı Hemdani Aktaş, 1 Mayıs Emek Ve Dayanışma Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Üyelerle birlikte kahvaltı programında basın mensuplarıyla bir araya gelen Aktaş,

Türkiye geneli ve Bayburt'ta tüm kurumlarda Güvenlik-iş Sendikası olarak çoğunluğu sağlamanın gururu içerisinde olduklarını söyledi.

Aktaş açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Emekçi kardeşlerimizin her daim yanında olmanın onurunu yaşarken 1 Mayıs

Emek Ve Dayanışma Günü'nü kutluyoruz. Emeğe ve çalışan haklarına saygı, demokratik kültürün, çalışma hayatının daha iyi standartlara

kavuşturulması toplumsal refahın vazgeçilmez bir unsurudur. İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması kayıt dışılık ile mücadele edilmesi, kadın istihdamının artırılması ve sosyal diyalog esas alınarak çalışma yaşamının geliştirilmesi devlet, işçi ve işveren kesimlerinin iş birliği yapması gereken en önemli konulardır.”

“Taşeron zulmünden kurtaranlara teşekkür ediyoruz”

Güvenlikçilerin kadro sevinci yaşadığını da dile getiren Aktaş, “Taşeron zulmünden bizleri kurtaran başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip E

​rdoğan

'a , Başbakanımız Binali Y

​ıldırım'a

, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Jülide S

​erıeroğlu

'na ve her daim taşeron zulmünün bitmesi için uğraşan Türk-İŞ Başkanı sayın Ergün A

​talay

'a ve yine bizim gibi bizden olan Güvenlik-İş Başkanı Ömer Ç

​ağrıcı

' ya şükranlarımızı sunarız.” ifadelerini kullandı.

1 Mayıs kutlamalarının özgürce ve güven içerisinde kutlanmasının demokrasinin gelişimi açısından önemli olduğunu vurgulayan Aktaş, şunları kaydetti:

“Geçmişte yaşanan toplumsal acılar, hafızalarda derin izler bırakmıştır. Bugün daha çok dayanışmaya ve daha çok uzlaşmaya ihtiyacımız vardır. 1 Mayıs'ların gerginlik içinde beklenen bir gün olmaktan çıkartılması, kutlamaların özgürce ve güven içinde yaşanmasının sağlanması demokrasimizin gelişmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu anlamda 1 Mayıs kutlamalarının tüm ülkemizde günün anlam ve önemine yakışır şekilde bayram havasında geçmesini dileriz.”