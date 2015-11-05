Taşeron işçilerin kadroya alınması için 100 gün

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Bayburt Milletvekili Naci Ağbal, taşeron işçilerin kadroya alınması konusunda 100 gün içinde yasal düzenlemenin yapılacağını belirterek, "Kişi 100 gün içinde, hangi işte çalışıyorsa kamuya alınacağını bilecek" dedi.

Ağbal, AK Parti'nin ekonomi politikalarına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.





Ülkenin 7 Haziran seçimlerine aslında olumlu bir havayla gittiğini belirten Ağbal, söz konusu seçimin sonuçlarının, Türkiye'yi yepyeni bir imtihanla karşı karşıya bıraktığını ifade etti. Ekonomik göstergelerin bu dönemde hızla olumsuzlaştığına ve 13 yıldır alışılmayan siyasi belirsizliğin, vatandaşın sofrasına yansıdığına işaret eden Ağbal, bu durumun yatırım ve büyüme perspektifini de olumsuz etkilediğini söyledi.





Aynı dönemde reel ekonominin ve piyasaların da 7 Haziran seçiminin sonuçlarından olumsuz etkilendiğini dile getiren Ağbal, "Vatandaş da bence bu dönemde yaşananları gördü ve bu gidişata 'dur' demek için ciddi anlamda tekrar toparlanmayı ve siyasi istikrarı tercih etti" diye konuştu.





Ağbal, 1 Kasım seçimlerinin sonuçlarını ise her açıdan piyasalara olumlu yansıdığını belirterek, "30 Ekim ile 2 Kasım arasında karşılaştırma yapacak olursak, dolar kuru yüzde 5,5, avro kuru yüzde 5,2, 5 yıllık CDS'ler yüzde 9,6 aşağı gelmiş. İkinci el gösterge faizi aşağı gelmiş. Borsa yine yukarı çıkmış. Bu da aslında piyasaların da AK Parti'nin tekrar tek başına iktidar oluşuna verdikleri bir destek. Son 5 ayda ortaya çıkan maliyetler, inşallah bundan sonra yapılacak olumlu işlerle telafi edilir" ifadelerini kullandı.





Türkiye'nin önünde birçok fırsat bulunduğunu vurgulayan Ağbal, "Fırsatları realize etmenin yolu bu kapının açılmasıydı. Yani sadece tek başına iktidar değil, AK Parti'nin tek başına iktidar olduğu bir senaryo, Türkiye için en iyi senaryoydu. O senaryo gerçekleşti ve dolayısıyla piyasaların cumadan pazartesiye bu şekilde dönüşmüş olması da aslında bu güvenin eseri" değerlendirmesinde bulundu.





"Geçici bütçe aralık ayında çıkarılabilir ve muhtemelen 3 aylık olacak"





Ağbal, bundan sonra Türkiye'nin önünde yapılacak çok iş bulunduğuna işaret ederek, kendilerinin de bunun için çok sayıda çalışma yaptığını, bunlardan bazılarının hazır olduğunu bazılarının ise üzerinde çalışılmaya devam ettiğini bildirdi.





Özellikle ilk 100 günün çok büyük önem taşıdığına dikkati çeken Ağbal, seçim beyannamelerinde ne söyledilerse, bunların hükümet programında da yer alacağını ifade etti. Vaatler için yasal olarak ne gerekiyorsa, bunların süratle yapılacağını belirten Ağbal, ilk 100 günde bütçenin hazırlanacağını, Orta Vadeli Programın (OVP) revize edileceğini, hazırlanan reformların hayata geçirileceğini, vaatlerle ilgili yasal düzenlemelerin yapılacağını ve yatırım ortamının iyileştirilmesi için çalışmaların hızlandırılacağını kaydetti.





Bütçenin Anayasa gereği geçici hükümet tarafından verildiğini ancak siyaseten de hukuken de bunun kadük olduğunu anlatan Ağbal, hükümet kurulduktan sonra aralık ayında geçici bütçenin çıkarılabileceğini söyledi. Ağbal, söz konusu geçici bütçenin 3 aylık olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu bildirdi.





İlk 100 günde yapılacaklar





Naci Ağbal, AK Parti'nin, yoğun bir çalışmayla ilk 100 güne birçok şeyi sığdıracağını belirterek, şöyle devam etti:





"Bizim 5 reform alanımız var. Bunlardan ikisi demokratikleşme ve adalet reformu. Bu paket içinde kanunla yapılması gereken birtakım düzenlemeler var. Mesela siyasal partiler kanunu, seçim kanunu var, şeffaflıkla ilgili hazırladığımız paket var. Yargı reformu strateji belgemiz var. Bunun içinde de yasal düzenlemeler yapılması gereken konular var. Eğitim reformu var. Burada özellikle yükseköğretim reformu var. Yine kamu yönetimi ve kamu maliyesi reformları var. Gelir vergisi, vergi usul kanunu, kamu ihale kanunu tasarılarımız var. Bunlar hemen hemen bitti.





Bir de seçim döneminde söylediğimiz vaatler var. İlk 100 günde yapacağımız ikinci alan burası. Mesela emekli maaşlarında yapacağımız artışı kanunla yapacağız, gençlere, çiftçilerimize birtakım vaatlerimiz var. Seçim döneminde vaat olarak ne söylediysek, bunların hepsini ilk 100 günde hayata geçireceğiz. Bunlar için gerekli olan yasal çalışmayı bu süre içinde tamamlayacağız. Özellikle ücret artışları ve sosyal destekler, bunların hepsi ilk 100 günde realize edilecek. Taşeron işçilerin kadroya alınması konusunda ise bakanlar kurulu kararı çalışmaları zaten bir noktaya gelinmişti, hazır. Onun son bir kez üzerinden geçilir. Sonra da asıl işlerde çalışanların kadroya geçirilmesi için yasal düzenleme yapılması gerekiyor, yasal düzenleme yapılmadan kamuya alma imkanı yok. İlk 100 gün içinde bunun da yasal düzenlemesi yapılacak ama bu kişilerin müracaatı, bunların değerlendirilmesi ve kadroya alınmaları 100 gün içine yetişebilir veya yetişmeyebilir ama bunu bir yıl içinde olacak diye söylemiyorum. Yasa 100 gün içinde çıkar, uygulaması hemen başlar. Kişi 100 gün içinde, hangi işte çalışıyorsa kamuya alınacağını bilecek."





"Yatırımları cazip hale getirecek teşvik programları getireceğiz"





Yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik çalışmalara da bu dönemde hız verileceğini vurgulayan Ağbal, "Yatırımcı özellikle, yatırım döneminde teşvik ve desteklerin artırılmasını istiyor. Biz de yatırım döneminde, özellikle kısa vadede yatırımları cazip hale getirecek, yatırım iştahını destekleyecek bir takım özel destek ve teşvik programları getireceğiz. Seçim beyannamemiz de bunlar var, hükümet programımızda da olacak ama mutlaka bunları ilk 100 günde yapacağımız işlerin arasına koyacağız" dedi.





Naci Ağbal, bu konuda yatırımcıların özellikle yerel düzeyde yaşadığı bazı sıkıntılar olduğunu belirterek, bunları ortadan kaldıracaklarını bildirdi. Yatırımcıların bazı belirsizliklerden ve uzun bürokrasiden hoşnut olmadığını dile getiren Ağbal, bu sorunlara da çözüm üreteceklerini bildirdi.



