TARIMDA HİBE DESTEKLERİ BAŞLADI

2016 yılı ile birlikte tarımdaki yatırım hibeleri açıklanmaya başladı. Konu ile ilgili bir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Abdulkadir KARABULUT yaptığı açıklamada şunları söyledi.

“DOKAP Hayvancılık Projeleri kapsamında 10-49 baş arası büyükbaş, 100-200 baş arası küçükbaş ahır veya ağıl yapımına ve tadilatına % 50 hibe desteği sağlanmaktadır. 04.01.2016 tarihi itibari ile başvuruları başlamış olan DOKAP hayvancılık projelerinin son başvuru tarihi 31 Mart 2016’dır.

Diğer yandan son başvuru tarihi 25 Şubat 2016 olan KUDAKA Üretimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında;

İlimizde yapılacak olan tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, pazarlanması ve depolanmasına yönelik yatırımlar ile et ve süt üretim tesislerinin kurulması veya mevcutların modernizasyonunu (Sadece Bayburt’ta uygulanacaktır) içeren yatırım projelerine % 50 hibe desteği (üst sınır 500.000,00 TL) sağlanmaktadır.

DOKAP hayvancılık projeleri hayvancılığın çok yoğun olduğu ilimizde ahır ve ağıl altyapılarının iyileştirilmesi için çok iyi bir fırsat olup, çiftçilerimizin bunu iyi değerlendirmesini bekliyoruz. Bu yıl özellikle çiftçilerimizin çok talep ettiği bağlı duraklı sistemlerde destekleme kapsamına alınmıştır. Çiftçilerimizin bu projeden yararlanması için özellikle proje temini ve hazırlanması konusunda İl Müdürlüğü ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile birlikte çiftçilerimize gereken destek ve yardımı sağlayacağız. Bu konuda daha detaylı bilgileri çiftçilerimiz il-ilçe müdürlüklerimizden alabilirler.

Diğer yandan KUDAKA tarafından yürütülmekte olan Üretimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sadece ilimizde uygulanmak üzere Et ve süt üretim tesislerinin kurulması veya mevcutların modernizasyonunu başlığı ile bir destek programı başlatılmıştır. Bu program kapsamında ilimizde çiftçilerimizin;

• Et ve süt üreten işletmelerde hayvan bakım ve besleme ünitelerinin kurulması veya mevcutların modernizasyonu faaliyetlerini içeren projelerine,

• Hayvan bakımına yönelik otomatik yemleme, sulama, ısıtma, temizleme ve havalandırma

sistemleri ile bitkisel üretim ve sulama sistemlerine ait makine ve ekipmanların kurulumu, imalatı veya geliştirilmesini içeren projelerine,

• Süt üretimi yapan işletmelerde üretim ve depolama için makine ve ekipmanlarının kurulumu veya mevcutların modernizasyonu faaliyetlerini içeren projelerine,

• Et ve süt üreten tesislerde atık, arıtma ve biyogaz üretim ünitelerinin kurulumu faaliyetlerini içeren projelerine,

• Silajlık hayvan yemi hazırlama, işleme, dağıtma ve depolama sistemlerinin imalatını veya

geliştirilmesini içeren projelerine,

• Mevcut hayvan barınaklarının modernizasyonuna yönelik projelerine,

% 50 hibe desteği sağlanacaktır.

Bu projelerin dışında yine hayvancılık yatırımlarına yönelik DAP Projeleri ve Kırsal Kalkınma Projeleri önümüzdeki günlerde açıklanacak olup, tüm bu konularda yatırım yapmak isteyen çiftçilerimizin İl-İlçe Müdürlüklerimizle irtibata geçmesi faydalı olacaktır.