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TARIM YERLEŞKESİ YERİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

2016 yılında hayata geçirmeyi planladığımız, Bayburt'umuzun uzun yıllar boyunca ihtiyacını karşılayacak olan “Tarım Yerleşkesi” projesi halkımız tarafından heyecanla beklenmektedir.

TARIM YERLEŞKESİ YERİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI
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 Bu proje ile ilgili olarak yer belirleme çalışması titizlikle yapılmakta ve devam etmektedir. Daha önceden “Tarım Yerleşkesi Projesinin Yeri Belirlendi” haberi kamuoyunda yanlış anlaşılmalara sebep olmuştur. Kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bu haberle ilgili olarak şunları söylemek istiyorum; Basına yansıyan bu haber Ziraat Odası başkanımızın daveti üzerine istişare anlamda bir araya geldiğimiz bir toplantının basına yansıyan kısmıdır.  Hapishane civarındaki bu alan alternatif alanlardan biridir. Projenin alanının belirlenmesi çalışmasının diğer alternatif alanlar ile birlikte Sayın Bakanımız Naci Ağbal,  Milletvekilimiz Şahap Kavcıoğlu ve ilgili kurum kuruluşlarla istişare edildikten sonra karar verilecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

                                                                                                                                             Mete MEMİŞ

                                                                                                                                 Bayburt Belediye Başkanı

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