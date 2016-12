Tarım Yerleşkesi İçin Artık Son Adımlar Atılıyor

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Ziraat Odası tarafından organize edilen toplantıda, şehre yapılacak olan Tarım Yerleşkesi'nin alanı ilgili bilgiler verdi. Belediye başkan yardımcıları Nesimuttin Selçuk ve Şahin Kızılaslan’nın yanı sıra İl Genel Meclisi Başkanı Yusuf Elçi, Bayburt Tarım İl Müdürü Abdulkadir Karabulut, Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırımtepe ve ziraat odası yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu toplantıda Bayburt’ta yapılacak olan “Tarım Yerleşkesi” konuşuldu.

İçerisinde canlı hayvan pazarından yem bitkileri pazarına, hayvan barınağından mezbahaneye v.b birçok tesisin yer alacağı tarım yerleşkesinin nerede yapılacağı konusunun konuşulduğu toplantıda Belediye Başkanı Mete Memiş, önemli açıklamalarda bulunarak şöyle konuştu:

“Şimdi arkadaşlar bir defa bu kompleksin içinde konuşulanların hepsi olacak. Belki konuşulmayan şeylerde olacak. Yerleşkenin yapılacağı bu alanın 36 veya 70 dönümlük değil de, daha çok olması lazım. Biz en azından 100 dönümlük bir alan düşünüyoruz. Bu projenin yapılacağı alan için 3 yer gündemde. Bir 21 Şubat Sanayi Sitesi’ne bitişik olan alan birde Kurucakol mevkii bu mevkii ile bir şey söyleyelim; Öncelikle burası şehrin yeşil alanıdır. Birde orada parklar var. Hemen karşı tarafta Saklı Cennet Tatil köyümüz var. Öyle bir alana bu kompleksi koymak doğru olmaz. Oradansa biz 21 Şubat Sanayi Sitesine yakın olan Devlet Su İşlerine tahsis edilmiş bir alan var; Biz burayı Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğünden şifahen konuşmalarımızda talep ettik. Müdür beyde olumlu cevap vermişti. Biz bunun üzerine tarım yerleşkesini buraya yapacağız diye proje ihalesine çıktık. İhale gerçekleşti ama onaylanma aşamasında Devlet Su İşleri bölge Müdürlüğü bize 8 maddelik bir olmayacaklar listesi sundu. Bunun sonucunda burada bu şartlarda böyle bir yerleşkenin oluşması sorun teşkil edeceği ortaya çıktı. Yapacağımız 4 - 4,5 milyon liralık bir projeyi zayi edebiliriz endişesiyle ihaleyi iptal ettik.”

Kompleksin Yapılacağı Alan Belli Oldu

“Şimdi yerleşkeyi yapmayı planladığımız yer Bayburt-Trabzon karayolu üzerinde görünür bir yerde. Yarın telafisi mümkün olmayan hatalar yapmamak için bugün konuşalım. Eğer burası da gerçekten olmayacak bir alansa buradan da vazgeçer yeni alan arayışına gireriz. Şimdi bu alanın yol ağına uzaklığı 500 metre, bu mesafe uzak değil. Bu alan Demirözü’nde Aydıntepe’ye de en yakını. Aydıntepe’ye iyice yakın Demirözü’ne de diğer yerden daha yakın. Proje şuanda yapılıyor. Şehrin 20- 30 yıl sonralarını düşündüğümüz zaman konuşulan alan çok uzak bir alan değil. Kaldı ki D.S.İ’nin bize tahsis edeceği yerden şehre daha yakın. Farklı yol güzergâhlarından yani Gümüşhane, Trabzon bölgesinden gelenler içinde Erzincan, Kelkit bölgesinden gelenler içinde yakın bir alan.”

Sanayi Sitesi İle Kompleksin İç İçe Olması Faydalı

“Sanayi sitesi konusuna gelince, oradaki sanayi bölgesine yakın değil ama bu taraftaki sanayi bölgesine yakın. Sonuçta burada da kurulmuş bir sanayi, bölgesi var. Şuna katılıyorum sanayi ile bu kompleksin iç içe olmasında fayda var. Traktör alım-satım yerlerini de buraya koyacağız. Bu ticari araçların satılacağı galerileri de oraya koyacağız. Otomotiv sektörünü de oraya taşıyacağız. Diğer konuşulanların hepsinin zaten orada olması şart. Oradaki alan genişlemeye müsait ve tamamen bizim kullanımımızda.”

Yapının Çevresi Çok Korunaklı Olacak

Sıcaklık faktöründe ise daha önce düşünülen yerle buradaki sıcaklık farkı 3 dereceyi geçmez. Kaldı ki buranın çevresi korunaklı bir hale getirilecek ve ısı bir şekilde muhafaza edilmiş olacak. Yola uzaklık konusuna gelince oraya 500 metrelik bir yol yapılırsa hem bizim Şingah Mahallesinden ceza evine çıkan yolun düzeltilmesi adına hem de ana yoldan oraya güzel bir yol oluşturursak faydalı olur kanaatindeyim.”

Geç Kalınması Ortaya Negatif Durumlar Çıkarabilir

“Burada artık geç kaldığımız her dakika negatif bir durum oluşturacak. Bu konuyu faydası ve zararlarıyla konuştuğumuz zaman faydalarının çok olduğu kanaatindeyim. Şunu da açık yüreklilikle ifade edeyim. Bayburt Belediyesi bunu üstlendi ama ben bunu hiç bizim demedim, Bayburt’un dedim. Bu işte ticaret odası da, il özel idaresi de destekleriyle var. Tarım İl Müdürlüğü bu projesinin her yerinde var. Ziraat odamızın da her alanda desteği var. İnşallah burada doğru bir iş yapacağız.

İleride Yapılacak Projelerle Daha Önemli Bir Konum Kazanacak

“Bir şey daha ekleyeyim bu ceza evleriyle ilgili yeni adıyla işyurt projeleri uygulanmakta Bayburt’ta da yarı açık ceza evi var. Adalet Bakanlığı’nın buradaki projede en az 400 kişinin istihdam edilebileceği tarımla ve farklı sektörlerle ilgili üretim alanlarının oluşturulacağını düşünürsek orası çok daha komplike bir alan olacak.”

Belediye Başkanımızın Bu Projeyi Sahiplenmesi Takdire Şayan Bir Durum

Kompleksin Bayburt’un ekonomisine canlılık katacağını belirten Tarım İl Müdürü Karabulut, tarım ve hayvancılığa gösterdiği ilgiden dolayı Başkan Memiş'e teşekkür ederek şunları belirtti:

“Başta sayın başkana çok teşekkür ediyorum. Tarımla ilgili çiftçi ile ilgili durumlar, doğrudan belediye başkanının hedef kitlesi değildir. Bu proje için ortada ayrılmış bir kaynak yokken göreve gelir gelmez sahiplenmesi hakikaten takdire şayan bir durum. Bayburt çiftçisi ve ziraat odası adına teşekkür etmek lazım. Bu işe biz kendi ölçümüzde çok kafa yorduk. Bu şekilde bir kompleks Türkiye’de hiçbir yerde yok. Bayburt gibi ekonomisi yüzde 75 ölçüde tarım ve hayvancılığa dayanan bir yerde bu tesisin olması Bayburt ekonomisine büyük katkı sunacak.”

Civar İllerin Sektördeki İhtiyaçlarını Büyük Oranda Karşılıyoruz

“Burada çok fazla detaya boğmadan birkaç örnek vermek istiyorum. Mesela Giresun, Ordu, Trabzon, Rize buraların kaba yemi Bayburt’tan gider ama bakarsınız otun, samanın pazarı Trabzon Değirmendere’dedir. Gümüşhane’deki hemen hemen bütün kasaplar eti Bayburt’tan alır. Her hafta kamyon kamyon hayvan göndeririz. Ayrıca bölge illerine tarım kredi kooperatifleri ve satış merkezleri üzerinden çok ciddi silaj satışımız var. Şimdi biz bu pazara hükmetmediğimiz zaman bu işin katma değerini Bayburt’ta tutamıyoruz. Bu söylediklerimin hepsi tarıma yönelik ortak alt yapı tesislerinin iyi olması ve bunların iyi işletilmesi ile sağlanır.”

Proje Hemen Hayata Geçmeli

Toplantıda bir konuşma yapan İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi ise, tarım yerleşkesinin şehrimize önemli katkılarının olacağını dile getirerek, yer konusunda daha arayışa girmeden mevcut alan üzerindeki projenin hemen hayata geçmesini söyledi. İl Özel İdaresi olarak da kendilerine düşen görevi yapacaklarını bildiren İl Genel Meclisi Başkanı Elçi, projenin Bayburt’a hayırlı olmasını diledi.

Bu Proje Bayburt İçin Büyük Öneme Sahip

Bayburt Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırımtepe de yaptığı konuşmada Bayburt’un tarım ve hayvancılık şehri olduğuna dikkat çekerek, yapılacak olan tarım yerleşkesinin Bayburt için büyük öneme sahip olduğunu belirtti. Her şeyden önce yapılacak olan tarım yerleşkesinin şehre uzak olmaması gerektiğini dile getiren Yıldırımtepe ziraat odası olarak hazırladıkları tavsiye metnini Belediye Başkanı Memiş'e sundu.