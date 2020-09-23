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Tarihi Çinimaçin Kalesi (Bayburt Kalesi)nde çini çalışması yeniden başladı.

Bayburt’ta, tarihi Bayburt Kalesi surları üzerinde geçmişte yer alan 800 yıllık çini süslemeleri, 10 santimetrekarelik kırık örnekten yola çıkılarak yeniden üretildi. Hazırlanan proje ile çiniler kalenin geçmiş dönemlerdeki görünümüne uygun olarak yerlerine konulacak.

Tarihi Çinimaçin Kalesi (Bayburt Kalesi)nde çini çalışması yeniden başladı.
23 Eylül 2020 Çarşamba 15:19

                  Geçmişi milattan önce 3 binlere dayanan ve Anadolu Selçuklu Devleti döneminde üzerine yapılan çini süslemeleri dolayısıyla ‘Çini Maçin’ ismiyle de anılan tarihi Bayburt Kalesi’nde zamanla yok olan çini süslemeleri yeniden surlara yerleştiriliyor.

                   Bayburt Valiliği tarafından hazırlanan proje ile daha önce surlar üzerinde yer alan ve zamanla tahrip olan farklı renk ve boyuttaki çiniler, aslına uygun şekilde yeniden üretilerek yerlerine konulmaya başlandı. Çinilerde, ilahi ve sonsuz aşk temalarının İslamiyet öncesi Türk kültürüyle harmanlandığı ‘Allah’, ‘Sonsuzluk, ‘Haşhaş’, ‘Kuş Palmet’ ve  ‘Gökyüzü Hayat’ motifleri benimsendi. Yaratıcı ve yaşam arasındaki bağları var oluş, sonsuzluk ve ilahi aşk döngüsü içerisinde yorumlayan çiniler taşıdığı anlamlarla da dikkat çekiyor.

                

     Çalışmalara ilişkin incelemelerde bulunan Vali Cüneyt Epcim, Bayburt Kalesi’nin daha önceleri üzerindeki Çini süslemeleri dolayısıyla Çini Maçin Kalesi olarak da anıldığını söyledi. Vali Epcim bugün itibariyle başlayan çalışmalar neticesinde Bayburt Kalesi’ni 800 yıllık tarihe sahip çinileriyle yeniden buluşturduklarını anlattı.

                   Çalışmaların tamamlanmasıyla Bayburt Kalesi’nin önemli bir turizm durağı haline geleceğini aktaran Vali Epcim, “Bayburt Kalesi’ni çinileri ile buluşturduğumuzda Bayburt’un kültürel derinliğine, zamanın mekandaki sürekliliğine hizmet edeceğimizi düşünüyoruz. Bayburt’umuza hayırlı olsun.” dedi.

                    Bayburt Valiliği koordinasyonunda Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Bayburt Müze Müdürlüğü tarafından çinilerin aslına uygun şekilde üretimi ve yerleştirilmesine yönelik çalışmalar yaklaşık iki yıl sürdü. Yetkililer, çinilerin renk, boyut ve desenlerinin doğru biçimde saptanmasına yönelik antik kaynaklar, çini yuvaları, kazılardan elde edilen seramik parçalar ve sur yüzeyinde kalan 10 santimetre karelik kırık parçadan yola çıktı. İncelemeler sonucu farklı renk ve motiflerde karar kılındı. Üzerlerinde Türk İslam medeniyetinden ince detaylar barındıran çinilerin üretimi için de İznik tercih edildi.

Büyük özen gerektiren çalışmalar yetkililer gözetiminde gerçekleştiriliyor.

Etiketler; #Bayburt Kalesi #Çinimaçin Kalesi
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