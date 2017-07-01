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Tarihi Bayburt kalesi restore edilecek

Tarihi Bayburt kalesi sur onarımı ve restorasyon çalışmaları ağustos ayın da başlıyor. Bayburt Milletvekili Doç. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Bayburt Kalesi projesinin 20 Temmuz'da ihaleye çıkacağını duyurdu.

Tarihi Bayburt kalesi restore edilecek
01 Temmuz 2017 Cumartesi 16:56

Bayburt Milletvekili Doç. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Bayburt Kalesi projesinin 20 Temmuz'da ihaleye çıkacağını duyurdu. Kavcıoğlu, arkeolojik kazı, sur onarımı ve sosyal amaçlı tesislerin inşaa edileceği proje için 2017 yılı bütçesinin yaklaşık 4,5 milyon lira olduğunu açıkladı.  Kavcıoğlu'nun konu ile ilgili açıklması şöyle:  "Koruma kurulunca onaylanan Bayburt Kalesi sur onarımı, arkeolojik kazısı projesi sonucunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı onayı alınan Bayburt Kalesi projesi 20.07.2017 tarihinde ihale ediliyor. Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne verilen yetki doğrultusunda ağustos 2017 tarihinde onarımına başlanacak ve eş zamanlı arkeolojik kazısı da devam edecek. Kalenin belirli yerlerinde büfeler, wc, gezi alanları olmak üzere sosyal amaçlı kullanılan yerler yapılacak. 2017 yılı bütcesi yaklaşık 4.5 milyon lira olan proje Bayburt'umuza hayırlı olsun."

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