Cumhurbaşkanımızın Beyoğlu iftarı öncesi Tramvay gezisinde, Watmanı Hemşerimiz Bayburtlu Hüseyin Çoraklıydı.Taksim Mesajını burdan verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan nostaljik tramvaya bindiği o anların görüntülerini Twitter hesabından "İnşallah 23 Haziran'da İstanbul daha güzel olacak." "#DahaGüzelOlacak" mesajlarıyla paylaştı. Videoda, "Başkanım her şey çok güzel olacak." diye seslenen vatandaşa, Erdoğan'ın "Daha güzel olacak." karşılığını vermesi yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kullandığı #DahaGüzelOlacak hashtag'i TT oldu.

Tramvay gezisi bounca Nostaljik tramvayı kullanan Bayburtlu Hemşerimiz Hüseyin çoraklı Cumhurbaşkanımızın kendi kullandığı tramvaya binmesine ve daha güzel olacak slonını buradan vermesi benim için çok hoş bir anı oldu dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her şey 'daha güzel olacak'

"DAHA GÜZEL OLACAK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan nostaljik tramvaya bindiği o anların görüntülerini Twitter hesabından "İnşallah 23 Haziran'da İstanbul daha güzel olacak." "#DahaGüzelOlacak" mesajlarıyla paylaştı. Videoda, "Başkanım her şey çok güzel olacak." diye seslenen vatandaşa, Erdoğan'ın "Daha güzel olacak." karşılığını vermesi yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kullandığı #DahaGüzelOlacak hashtag'i TT oldu.

Hüseyin Çoraklı Cumhurbaşkanımızın gezisinde Tramvayı kullanıyor.