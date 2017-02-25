Bayburt'ta bozuk yolları protesto eden taksiciler yolu trafiğe kapattı.

Bayburt’ta bozuk yolları protesto eden yaklaşık 8 taksi şoförü Bayburt Üniversitesi Baberti Külliyesi ve Kredi Yurtlar Kurumu önünde bulunan Karayollarına ait Erzincan Bayburt Yolunu 15 dakika trafiğe kapattı.

8 taksi şoförünün yaptığı protestoda bozuk yollardan dolayı araçlarının hasar gördüğünü belirten taksiciler adına açıklama yapan Serdar Ertuğrul; Bayburt Trabzon Karayolları Bölgeye Bağlı, Böyle bir rezillik yok yollara bakın, Bayburt’u tanımayan insanlar buraya bakar mı? Böyle bir rezillik terbiyesizlik yok, biz demirin üstünde gidiyoruz, arkadaş gitti cantını kırdı şu cant’a bakın, bu memlekette sustukça kimsenin bakası yok, susmayacağız! bundan sonra böyle, insanlık yapıyoruz ses etmiyoruz, Tayyip Erdoğan mı yapacak bu yolları dedi.

Olay yerine gelen Polis ekipleri; gerekli mercilere bu haklı talebinizi ilettik yolu açarak vatandaşların mağdur olmamasını taksicilerden rica ettikten sonra yol tekrar trafiğe açıldı.

Taksiciler protestolarına yolu açtıktan sonra devam ettiler, Zabıta Müdürü Haluk Akkoyunlu ve Bayburt karayollarından bir yetkili olay yerine gelerek bozuk yolların yapılacağını, ekiplerini buraya yönlendirdiklerini belittiler.

Yapılan protesto Karayolları ekiplerinin olay yerine gelerek bozuk yollara asfalt çalışması başlatmasından sonra sona erdi.

Taksicilerin bozuk yollardan dolayı yolu trafiğe kapatmasına ait videoyu ve daha geniş açıklamaları görüntülerden izleyebilirsiniz.

