Süleyman Soylu,Naci Ağbal ve Yaşar Güler Paşa Bayburt’ta

İçişleri Bakanı Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'i, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu ve diğer ilgililer karşıladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de alınan tedbirlere ve güvenlikle ilgili atılan adımlara ilişkin, "Memnuniyetle ifade etmek isterim ki 1 Mart 2017 tarihinde attığımız adımların yüzde 90'ının, yüzde 95'inin ya başlamış olduğunu ya önemli bir bölümünün bittiğini ya da tamamlandığını gördük." dedi. Soylu, beraberindeki Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile Tunceli'den kalkan helikopterle Bayburt'a geldi. Bakan Soylu ve Güler'i helikopterin iniş yaptığı şehir merkezindeki statta Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu ve diğer ilgililer karşıladı

. Bayburt Valiliğini ziyaret eden Soylu, Ağbal ve Güler, kendilerini karşılayan kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve valilik personeli ile bir süre görüştü. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Süleyman Soylu, burada yaptığı konuşmada, sabah saatlerinde Jandarma Genel Komutanı Güler ile Tunceli'ye gittiğini belirterek, "1 Mart 2017 tarihinde yine Tunceli'ye gitmiştik. Bir takım tedbirlerin ve güvenlikle ilgili attığımız adımların ne noktada olduğunu ve nasıl bir yol aldığını görmekti muradımız.

Memnuniyetle ifade etmek isterim ki 1 Mart 2017 tarihinde attığımız adımların yüzde 90'ının, yüzde 95'inin ya başlamış olduğunu ya önemli bir bölümünün bittiğini ya da tamamlandığını gördük." diye konuştu. Bakan Soylu, Tunceli'de görev yapan herkese teşekkür ederek, şöyle devam etti: "Hem hükümetimize çok teşekkür ediyorum, hem Maliye Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Gerek Jandarma Genel Komutanlığımız, gerekse Emniyet Genel Müdürlüğümüzdeki tüm arkadaşlarımızın büyük bir hassasiyetle orada aldığımız tedbirleri özellikle yerine getirmek için büyük bir gayret ortaya koydukları açık bir şekilde görülüyor.

Oradan gelirken de Tunceli-Pülümür arası yaklaşık 65 kilometrelik yoldur ve geçmiş yıllarda terör örgütünün o yola yönelik dönem dönem tehdidi söz konusuydu. Olay sayısında ciddi azalma olmasına rağmen maalesef bu yıl da Gümüşhane'ye babasının memleketine gelmek isteyen bir evladımızı, bir öğretmenimizi orada şehit ettiler, alçakça katlettiler. Aslında orada aldığımız, başlattığımız bir takım tedbirler vardı, henüz tamamlanmamakla birlikte daha ne tedbirler alabilirizi hem yol üzerinde bir şekilde tekrar görme fırsatımız oldu. Sayın Jandarma Genel Komutanımızla, Sayın Emniyet Genel Müdür Yardımcımızla ve bölge komutanlarımızla yerinde değerlendirebilme fırsatına sahip olabildik." "Bayburt burnumuzda tüten bir şehir" Bayburt'un ise hatıralarının bulunduğu bir şehir olduğunu anlatan Soylu, "Özellikle insanının bu memlekete büyük katkısı olduğuna inandığımız hemşehrilerimizin şehri Bayburt'a da gelmek istiyorduk.

İşin yoğunluğundan gelemedik, Bayburtlular bizi anlayışla karşılasınlar. Öncelikle memleketimizin, Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın, hükümetimizin, milletimizin bize verdiği bir takım görevleri yapmamız gerekirdi ama bilinmelidir ki Bayburt burnumuzda tüten bir şehirdir. Tunceli'deki temaslardan sonra Bayburtlu olan komutanımızla birlikte geldik." ifadelerini kullandı. Süleyman Soylu, Maliye Bakanı Ağbal'ı tebrik ederek, "Bakanımızın bu önemli dönemde attığı adımlar, memleketimizin hazinesini, maliyesini derleyip toparlamakta ortaya koyduğu irade, aynı zamanda yoksunluğa düşürmek istedikleri bir milleti ve ülkeyi aslında kaynaklarının ne kadar zengin, ne kadar da iradeli kullanılabileceğini gösteren örnek bir yaklaşımı ortaya koyuyor.

Bize rehberlik ediyor çoğu zaman, kendisine minnettarız ve müteşekkiriz. Bayburt'ta bulunmaktan büyük bir onur duyuyorum. Bayburt'un da Bayburtluların da emrine amade olduğumuzu söylemek istiyorum." şeklinde konuştu. "Türkiye son derece önemli bir dönemden geçiyor" Maliye Bakanı Naci Ağbal, İçişleri Bakanı Soylu'ya ve hemşehrisi Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Güler'e, Bayburt'u ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti. Kendilerini Bayburt'ta görmekten ve ağırlamaktan onur duyduğunu belirten Ağbal, "Sayın Bakanımızın, Jandarma Genel Komutanımızın, İçişleri Bakanlığımızın bir bütün olarak, bütün güvenlik güçlerimizin terörle mücadele konusunda gecesini gündüzüne katarak bu memleketin birliği, beraberliği, bütünlüğü için ne kadar gayret gösterdiğini en iyi bilenlerden bir tanesiyim.

Bu nedenle de kendilerine özel olarak teşekkür ediyorum, Rabb'im yardımcıları olsun, güç, kuvvet versin, her türlü kötülükten ve beladan da saklasın." dedi. Bakan Ağbal, şöyle devam etti: "Türkiye son derece önemli bir dönemden geçiyor. Bu dönemde gerek iç güvenlik, gerek dış güvenlik noktasında Türkiye bölgesinde bir huzur ve istikrar ülkesi olarak çok önemli görev, rol ve sorumluluklara sahip.

Hükümet olarak güvenlik noktasında en küçük bir taviz vermeksizin güvenlik kuvvetlerimiz sayesinde büyük bir mücadeleyi canla, başla hep beraber yürütüyoruz. Bayburtlu hemşehrilerim adına Bakanım size yürekten teşekkür ediyorum, Allah sizlerden razı olsun. Sizin şahsınızda, makamınızda, Komutanımızın şahsında ve makamında bütün askerimize, polisimize, korucularımıza sonsuz şükranlarımı arz ediyorum, Allah sizlerden razı olsun." "Ülkemizde mücadele etmemiz gereken bir terör örgütü, hatta örgütleri var" Orgeneral Yaşar Güler ise çok sevdiği ancak yoğunluk dolayısıyla uzun süredir gelemediği memleketinde olmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyduğunu söyledi. Güler, "Ülkemiz bir geçiş döneminde, terörle çok yoğun bir mücadelemiz var. Allah'a şükür kendi memleketimizde terörün 't' harfini tanımıyoruz ama ülkemizde mücadele etmemiz gereken bir terör örgütü, hatta örgütleri var. Bunların hepsiyle çok zorlu bir mücadele içerisindeyiz o nedenle gelemedik." diye konuştu. Konuşmaların ardından görüşme, basına kapalı devam etti.