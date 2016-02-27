SULAMA PROJELERİ YAPIM İŞİ SÖZLEŞMELERİ İMZALANDI

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Bayburt ve Gümüşhane'de yapılacak sulama projelerinin yapım işi sözleşmeleri imzalandı. DSİ 22. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Gümüşhane ve Bayburt'a hayat verecek iki önemli proje için ilk adımının atıldığı bildirildi.

SULAMA PROJELERİ YAPIM İŞİ SÖZLEŞMELERİ İMZALANDI
banner330

Açıklamada, 28 Ocak 2016'da ihale edilen Bayburt Kırklartepe Sulaması Aplikasyona Müstenit Projesi ile 26 Ocak 2016'da ihale edilen Gümüşhane Çamur Sulaması Aplikasyona Müstenit Proje yapımı işlerinin sözleşmesinin, DSİ 22. Bölge Müdürü Mahmut Berber ile yüklenici firma temsilcileri arasında imzalandığı belirtildi. Bayburt Kırklartepe Sulaması Aplikasyona Müstenit Projesi ile 57 bin 80 dekar zirai tarım arazisinin sulanacağı ifade edilen açıklamada, proje yapım işinin 1 Nisan 2017'de tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi.
Açıklamada, Gümüşhane Çamur Sulaması Aplikasyona Müstenit Projesi ile 51 bin 420 dekar zirai tarım arazisinin sulanacağına işaret edilerek, bu projenin yapım işinin ise 18 Ekim 2017'de tamamlanmasının öngörüldüğü bildirildi. Bayburt ve Gümüşhane'nin ekonomisine önemli katkı sunacak sulama proje yapım işleri tamamlandığında, inşaatları için ihaleye çıkılacağı vurgulandı.
 

Etiketler; #SULAMA PROJELERİ YAPIM İŞİ SÖZLEŞMELERİ İMZALANDI
İlgili Galeriler
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
Yılın İlk Karı yağdı
Yılın İlk Karı yağdı
Demakrisi mitingi Bayburt
Demakrisi mitingi Bayburt
İstanbul İftar
İstanbul İftar
Önceki Haber
Rektör Coşkun Muhtarlarla Bir Araya Geldi
Sonraki Haber
Bayburt Ülkü Ocakları Hocalı Katliamını Unutmadı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.