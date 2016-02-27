SULAMA PROJELERİ YAPIM İŞİ SÖZLEŞMELERİ İMZALANDI

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Bayburt ve Gümüşhane'de yapılacak sulama projelerinin yapım işi sözleşmeleri imzalandı. DSİ 22. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Gümüşhane ve Bayburt'a hayat verecek iki önemli proje için ilk adımının atıldığı bildirildi.

Açıklamada, 28 Ocak 2016'da ihale edilen Bayburt Kırklartepe Sulaması Aplikasyona Müstenit Projesi ile 26 Ocak 2016'da ihale edilen Gümüşhane Çamur Sulaması Aplikasyona Müstenit Proje yapımı işlerinin sözleşmesinin, DSİ 22. Bölge Müdürü Mahmut Berber ile yüklenici firma temsilcileri arasında imzalandığı belirtildi. Bayburt Kırklartepe Sulaması Aplikasyona Müstenit Projesi ile 57 bin 80 dekar zirai tarım arazisinin sulanacağı ifade edilen açıklamada, proje yapım işinin 1 Nisan 2017'de tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamada, Gümüşhane Çamur Sulaması Aplikasyona Müstenit Projesi ile 51 bin 420 dekar zirai tarım arazisinin sulanacağına işaret edilerek, bu projenin yapım işinin ise 18 Ekim 2017'de tamamlanmasının öngörüldüğü bildirildi. Bayburt ve Gümüşhane'nin ekonomisine önemli katkı sunacak sulama proje yapım işleri tamamlandığında, inşaatları için ihaleye çıkılacağı vurgulandı.

