su tahlil sonuçları açıklandı

Bayburt Halk sağlığı müdürlüğü tarafından Bayburt’taki çeşmelerin su analiz sonuçları açıkladı.

Açıklanan sonuçlara göre Bayburt’ta çeşmelerin sadece biri temiz çıkarken diğer çeşmelerin hepsi kirli çıktı.

işte açıklanan su analiz sonuçları

Veli Şaban Çeşmesi – Kirli

Narkazanl Çeşmesi – Kirli

Polis Lojmanları çeşmesi – Temiz

Tarım Çeşmesi – Kirli

Kırk çeşmeler – Kirli

Kışla Çeşmesi – Kirli

İbrahim Çavuş Hayratı – Kirli

21 Şubat ilkokulu çeşmesi – Kirli

Atatürk.i.Ö.o Yanl çeşmesi – Kirli

Merkez Ecz Karşısı Şimşek Çesme – Kirli

Zahit Mah (Kontrol izleme) – Kirli

Şeyhayran Mah (Kontrol izleme) – Kirli

Esentepe Mah (kontrol izleme) – Kirli

Veysel Mah (Kontrol izleme) – Kirli

Veysel camii Çeşmesi – Kirli