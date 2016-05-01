su tahlil sonuçları açıklandı

Bayburt Halk sağlığı müdürlüğü tarafından Bayburt’taki çeşmelerin su analiz sonuçları açıkladı.

su tahlil sonuçları açıklandı
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Açıklanan sonuçlara göre Bayburt’ta çeşmelerin sadece biri temiz çıkarken diğer çeşmelerin hepsi kirli çıktı.
işte açıklanan su analiz sonuçları
Veli Şaban Çeşmesi – Kirli
Narkazanl Çeşmesi – Kirli
Polis Lojmanları çeşmesi – Temiz
Tarım Çeşmesi – Kirli
Kırk çeşmeler – Kirli
Kışla Çeşmesi – Kirli
İbrahim Çavuş Hayratı – Kirli
21 Şubat ilkokulu çeşmesi – Kirli
Atatürk.i.Ö.o Yanl çeşmesi – Kirli
Merkez Ecz Karşısı Şimşek Çesme – Kirli
Zahit Mah (Kontrol izleme) – Kirli
Şeyhayran Mah (Kontrol izleme) – Kirli
Esentepe Mah (kontrol izleme) – Kirli
Veysel Mah (Kontrol izleme) – Kirli
Veysel camii Çeşmesi – Kirli
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Soytarının Efendisi - 8 ay önce
Türkiyenin nüfus olarak en küçük ili olan, Hava temizliğinde önder il olan Bayburt ilinde temiz su bulmak imkansız. Yıllardır bitirilemeyen alt yapı çalışmaları, araçların ve yayaları Bayburt'ta yaşadığına pişman eden yolları ile Bayburt Belediyesi ne yapmaya çalışıyor anlamıyorum. Küçük bir ilde iki işi yürütülmemesi ne kadar saçma. Bayburt halkına dayatılan alt yapı çalışmaları ile her gün sular daha da kirleniyor. Allah Bayburt halkının sonunu hayır etsin...
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