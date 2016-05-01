su tahlil sonuçları açıklandı

Açıklanan sonuçlara göre Bayburt’ta çeşmelerin sadece biri temiz çıkarken diğer çeşmelerin hepsi kirli çıktı.
işte açıklanan su analiz sonuçları
Veli Şaban Çeşmesi – Kirli
Narkazanl Çeşmesi – Kirli
Polis Lojmanları çeşmesi – Temiz
Tarım Çeşmesi – Kirli
Kırk çeşmeler – Kirli
Kışla Çeşmesi – Kirli
İbrahim Çavuş Hayratı – Kirli
21 Şubat ilkokulu çeşmesi – Kirli
Atatürk.i.Ö.o Yanl çeşmesi – Kirli
Merkez Ecz Karşısı Şimşek Çesme – Kirli
Zahit Mah (Kontrol izleme) – Kirli
Şeyhayran Mah (Kontrol izleme) – Kirli
Esentepe Mah (kontrol izleme) – Kirli
Veysel Mah (Kontrol izleme) – Kirli
Veysel camii Çeşmesi – Kirli
Bayburt Halk sağlığı müdürlüğü tarafından Bayburt’taki çeşmelerin su analiz sonuçları açıkladı.
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