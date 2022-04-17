STK’LARIMIZDAN,BAYBURT’TA BÜYÜK İFTAR PROGRAMI

Bayburt Vakfı ,Bayburt Kültür ve yardım Derneği her yıl düzenlediği İftar Programını bu yıl Bayburt’ta gerçekleştirdi.

BAYBURTGÜNDEM - Bayburt esnafına önemli katkı sunan etkinlik vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi gördü. Cumhuriyet caddesinin masalarla donatıldığı iftar programında yüzlerce kişi aynı anda iftar açtı.

Bayburt Vakfı Başkanı Başkanı İsrafil Kahraman ve yönetim kurulu üyeleri, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu üyelerinin katıldığı iftar öncesi Kuran-ı Kerim okunarak, dualar edildi.

Bayburt Vakfı Başkanı Av.İsrafil Kahraman ve Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş İftar öncesi selamlama konuşması yaptılar.Kuran-ı Kerim okunması ve Ezan okunmasıyla iftarlar açıldı.

Bayburt Vakfı Başkanı Av.İsrafil Kahraman

Bugün burada Bayburtlu hemşerilerimizle birlikte ramazan ayının heyecanını, bereketini ve paylaşma sevincini yaşadık. Bütün lokantalar, cadde ve çadırın tamamı iftar programımıza katılan vatandaşlarımızla dolmuş durumda.

Gerçekten ramazan günleri Bayburt’ta bir başka yaşanıyor. Buda Bayburt’un maneviyatını gösteriyor. Yaşadığımız Covit pandemisi sonrası halkımızın dostlarımızın bir masada bir araya gelmeye, paylaşmaya dertleşmeye ihtiyacı vardı.

Ramazan sofraları bunun gerçekleşmesi için önemli bir vesile oluyor. Ramazan ayının bereketiyle insanların kalpleri birbirlerine ısınıyor.

Bizler bunu Bayburt’ta gördük ve yaşadık. Bu nedenle Ben Bayburt halkına teşekkür ediyorum. Bayburtlu olduğum içinde gurur duyuyorum.

İftarımızı büyük bir gurur içerisinde paylaşmış olduk. Bize destek veren sayın valimize ve belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bize destek olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bayburt Vakfımız hayır işlerine son sürat devam edecektir. Herkesten Allah razı oldun” dedi.