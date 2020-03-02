STK'lardan Bahar Kalkanı'na destek

81 İlden Bağlantı yapıldı.Bayburt STK’ları da katıldı. Türkiye'nin Suriye'de başlattığı 'Bahar Kalkanı Operasyonu'na destek vermek için 81 ilin STK başkanı, ortak açıklama yaptı.

Bayburt’taki sivil toplum kuruluşları,odalar ,Bayburt Ticaret ve Sanayi odasıyla birlikte ,Bahar Kalkanı operasyonuna Destek verdi.

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Genel Başkanı Hamza Akbulut öncülüğündeki 31 sivil toplum kuruluşunun (STK) başkanı, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde buluştu.

Başkanlar, 'Bahar Kalkanı Operasyonu'na tam destek verdi.

STK'lara iki oda katılmadı. Mimarlar ve Doktorlar Odası'nın destek vermediği canlı yayında konuşan TGTV Başkanı Akbulut, "Ülkemizi tehdit eden tüm unsurlara karşı yaptığımız mücadelenin birlik beraberlik içinde başarıya ulaşacağına yürekten inanıyorum." dedi.

Akbulut, "Sivil Toplum Kuruluşları olarak hayati bir süreçten geçtiğimiz bu günlerde, devletimizin ülke güvenliği ve menfaatlerini esas alan, bölgemizde barışın tesisi ve korunmasını gözeten adımlarını sonuna kadar destekliyoruz.

"BİRİZ, BÜTÜNÜZ VE BİRLİKTEYİZ"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise; "Bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir. Biz her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Sabır ve dayanışma gösteriyoruz. Mevzubahis vatan olunca tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafa bırakırız. Biriz, bütünüz ve birlikteyiz." ifadelerini kullandı.

81 İLDEN BAĞLANTI

Merkezden yapılan değerlendirmelerin ardından kurulan telekonferans sistemi ile diğer illere bağlanılarak, oradaki STK başkanları ile görüşme yapıldı.

Başkanlar, harekata desteklerini açıkladı.