İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,Binali Yıldırım ve Naci Ağbal ,Bayburtlu hemşerilerimizle buluşuyor.
Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı ,Bayburt Kültür ve yardım Derneği , İstanbul’daki diğer tüm Derneklerimizle birlikte Organize edilen programda,İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ,İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ve Strateji ve Bütçe dairesi Başkanı Naci Ağbal’ı ağırlayacaklar.
Program 23 Mart 2019 Cumartesi günü (Atatürk Havalimanı) alt tarafında wow Otelde sabah saat 10.00 da yapılacak.
Cumartesi Sabah wow otelde..