Sosyal Güvenlik Haftası Kutlandı

Bayburt Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müdürlüğünce 'Sosyal Güvenlik Haftası' dolayısıyla basın toplantısı düzenlendi.

SGK İl Müdürü ali İhsan Nuhoğlu, müdürlük binasında düzenlediği toplantıda kurum faaliyetleri ve Sosyal güvenlik Haftası nedeniyle düzenleyecekleri etkinliklerden bahsetti. Nuhoğlu toplantıya katılan STK temsilcilerinin sorularınıda yanıtladı.1 Kasım seçimlerinin ardından 64.Hükümet eylem planında yer alan hususlar ve sürecin devamında yapılan tespitler ışığında vatandaşların lehine bir çok iyileştirme yapıtıklarını ifade eden Nuhoğlu, şunları söyledi:Çalışmalarımız, Kurumuzun hizmet kalitesini artırma gayreti içerisinde olacak şekilde vatandaşlarımızın hizmetlere daha kolay ve hızlı ulaşmasına yönelik imkanlar sağlama mücadelesi şeklinde devam etmektedir. İl Müdürlüklerimiz, Kurumumuzun taşra teşkilatını oluşturmakta olup vatandaşlarımız için yerinden çözüm hizmetleri sunmaktadır.Taşra teşkilatımız, vatandaşlarımızın işlerini ve ailelerini geride bırakıp Kurumumuzun merkez hizmet birimlerine müracaat etmesine gerek kalmaksızın tüm işlemlerini gerçekleştirebilecekleri ve sorunlarını çözebilecekleri kabiliyetlerle donatılmıştır. Vatandaşlarımızca cevaplanan memnuniyet anketlerinde, Çalışma Bakanlığımız ve bağlı ilgili kuruluşlarına artan güven ve memnuniyet oranları da, bu hizmeti yerine getirmedeki gayretimizin somut meyveleridir."Lise’de öğrenim gören gençlerimize, öğrenimleri devam etmek ve bakmakla yükümlü sigortalı velileri olmak kaydıyla 20 yaşına kadar sosyal güvenlik hakkı tanınmaktaydı. Yapılan düzenleme ile gençlerimize, bakmakla yükümlü sigortalı velileri olup olmadığına bakılmaksızın, erken mezuniyetleri durumunda 20 yaşını geçmemek kaydıyla ilave iki yıl daha sosyal güvenlik hakkı getirildi. Örneğin, gencimiz liseden 18 yaşında mezun olduğunda 20 yaşına kadar, 17 yaşında mezun olduğunda 19 yaşına kadar sosyal güvenceli olacaktır. Aynı şekilde, daha önceki uygulamalarda üniversitede öğrenim gören gençlerimize, öğrenimleri devam etmek ve bakmakla yükümlü sigortalı velileri olmak kaydıyla 25 yaşına kadar sosyal güvenlik hakkı tanınmaktaydı. Yapılan düzenleme ile gençlerimize, bakmakla yükümlü sigortalı velileri olup olmadığına bakılmaksızın, erken mezuniyetleri durumunda 25 yaşını geçmemek kaydıyla ilave iki yıl daha sosyal güvenlik hakkı getirildi. Örneğin, gencimiz Üniversiteden 23 yaşında mezun olduğunda 25 yaşına kadar, 22 yaşında mezun olduğunda 24 yaşına kadar sosyal güvenceli olacaktır. Gençlerimize sunulan kolaylıklar bununla da sınırlı kalmadı. Tüm gençlerimizin 25 yaşına kadar olan Genel Sağlık Sigortası Prim Borçlarının tamamını siliyoruz."Yönetmelik çalışmalarımızın tamamlanmasının ardından, yaklaşık 3,5 milyon gencimizin yaklaşık 4 milyar TL borcunu tamamen siliyoruz."Kurumsal hizmetlerimizde, özellikle memurlarımızın emeklilik işlemlerinde kullandığımız programlar yenilenerek emeklilik işlemleri ve diğer hizmetlerin daha kolay ve hızlı yapılması sağlanmıştır. Bayan memurlarımıza yarı zamanlı çalışma hakkı getirildi. Doğum izinlerinin bitiminden sonra çocukları ilköğretime başlayana kadar bayan memurlarımız yarı zamanlı çalışabileceklerdir. Böylece bayan memurlarımız çalışma hayatına devam ettikleri gibi annelik görevlerini de yerine getirme imkanı bulacaklar.""Kalkınmada öncelikli iller arasında yer alan ilimiz, teşvik kapsamında olup, daha önce 10 sigortalı çalıştırma şartına bağlı olan teşvikten yararlanma koşulu kaldırılmış olup, bir sigortalı bile çalıştıran işyerlerimiz teşvik kapsamına alınmıştır. Asgari ücretin 1300 TL'ye yükseltilmesi nedeniyle işverenlerimizin yükünü hafifletmek amacıyla, işverenlerimize 100 TL asgari ücret desteği sağladık. Bu uygulama ile işverenlerimizin yükü hafiflemiş ve işyerinden olağan dışı işçi çıkartma süreci yaşanmamıştır. İşverenlerimiz, işyerlerinde çalıştırdıkları sigortalıların işlemlerini elektronik olarak e-bildirge üzerinden gerçekleştirmektedir. Daha önce işverenlerimiz bu sistemde kullandıkları şifreleri temin etmek için şahsen veya vekilleri ile kurumumuza müracaat etmek durumundayken, yapılan düzenleme ile şifre teminini de elektronik olarak bulundukları yerden yapabileceklerdir. Böylece, işverenlerimiz ve sigortalılarımızın işlemlerinde muhtemel gecikmelerin önüne geçilmiş ve şifre teminindeki zaman ve sermaye kayıpları önlenmiştir.""Doğum yapan veya evlat edinen sigortalı bayanlarımıza da yarım çalışma ödeneği uygulaması getirilmiştir. Sigortalımız burada 15 gün çalışmakta, 15 günlük ücret almakta ve işvereni de sadece 15 günlük prim yatırmaktadır. Sigortalımızın doğum yada evlat edinme nedeniyle eksik kalan 15 günlük ücreti ve primi Türkiye İş Kurumu tarafından karşılanmaktadır.Bu özel uygulama ile annemiz 15 gün çalıştığı halde 1 aylık maaş almakta ve 1 aylık primi yatırılmaktadır. Özellikle ev hizmetlerinde çalışan ve işin tabiatı gereği 10 günden az hizmeti bulunan sigortalılarımız için gerekli elektronik uygulamalar açılarak her bir hizmet günlerinin kayıt altına alınması sağlanmıştır. Eskiden 10 günden az çalışma süreleri işkazası ve meslek hastalığı yönünde teminat altına alınamıyorken, yapılan iyileştirme ile 10 günden az çalışanlar da işkazası ve meslek hastalığı yönünden sosyal güvenceye kavuşturulmuşlardır.Uygulama ile mevsimlik tarım işlerinde çalışan kadınlarımızın da sorunları çözülmüştür. Kadınlarımıza üç defaya mahsus olmak üzere doğum borçlanması hakkı getirilmiştir. Böylece aile hayatının sürekliliği sağlanmış ve kadınlarımızın çalışma hayatındaki varlıkları korunmuştur.""Tüm İşçi ve Bağ-Kur Emeklilerinin aylıklarına 100 TL seyyanen zam yapılmıştır. Emeklilerimizin aylıklarından kesilmekte olan Sosyal Güvenlik Destek Primini kaldırdık. Mart ayı itibariyle bütün kesintiler sona ermiş, yersiz kesinti varsa da iade edilmiştir. Böylece emeklilerimizin maaşında %10’luk bir artış daha gerçekleşmiştir. Emeklilerimize talepleri halinde aylıkları konutlarında ödenmektedir. Bu güne kadar yaklaşık 10.000 emeklimizin maaşını konutunda ödedik.Yine istemeleri durumunda emeklilerimiz, üç aylık maaşlarını peşin olarak alabiliyorlar. Bayramlarda da emeklilerimizin maaşını bayram ihtiyaçlarını giderebilecek bir zamanlama ile ödeyerek, bayram sevincini vaktinde yaşamalarını sağlıyoruz. Polislerimizin ve uzman erbaşlarımızın 2200 olan ek göstergeleri 3000’e çıkarılmış, emniyet hizmet tazminatı yüzde 25 artırılmıştır. Bu kadrodan emekli olan personelinde maaş intibakı yapılmıştır."Sosyal Güvenlik Kurumu olarak, Sosyal Güvenlik haftasına, ülkemizin neredeyse %100’ünü kapsayan bir Genel Sağlık Sigortası ile girmiş olmakla gurur duyuyoruz. Kapsam ve derinlik bakımından, herhangi bir sağlık sigorta paketi ile karşılaştırılması mümkün bile olamayacak kadar geniş olan Kurumumuz hizmetleri bir çok Avrupa ülkesinde verilen hizmetlerden daha kalitelidir. 10'uncu yılını dolduran Kurumumuz, geleceğe; daha kaliteli ve gelişen teknoloji ile yarışan bir sağlık hizmeti finansman paketi ve daha etkin bir sigortacılık hizmeti ile girecektir. Sosyal Güvenlik Kurumu artık nereden nereye geldiği tartışmalarını bir kenara bırakmış ve reformlara odaklanmıştır.Toplantıya Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yumak, Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırımtepe, kurum şube müdürleri ve STK temsilcileri de katıldı.