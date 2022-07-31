SOLO TÜRK BAYBURT SEMALARINDA

Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) tanıtım ve havacılık etkinlikleri çerçevesinde SOLOTÜRK jet uçağı gösteri ekibi deneme uçuşu yaptığı Bayburt’ta beğeni topladı.

BAYBURTGÜNDEM- 31 Temmuz Pazar günü Saray Bahçesi alanında, Bayburt semalarında gösterilerini gerçekleştirecek olan SOLOTÜRK bunun yanı sıra bugün F-16 jet uçaklarıyla çevre tanıma uçuşları yaptı. Gösteri ekibi, prova uçuşunu da saat 16.00’da gerçekleştirecek.

Öte yandan yapılan gösterilerinin tarihlerini sosyal medya hesaplarından duyuran SOLOTÜRK’ün Twitter hesabından attığı tweeti şu şekilde:

"SOLOTÜRK TSK Tanıtım ve Havacılık Etkinlikleri çerçevesinde Bayburt’ta gösteri uçuşu icra edecektir.

Çevre tanıma uçuşumuz: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 10:30, Saray Bahçe

Prova uçuşumuz: 30 Temmuz 2022 Cumartesi: 16:00, Saray Bahçe

Gösteri uçuşumuz: 31 Temmuz 2022 Pazar: 14:00, Saray Bahçe. Tüm halkımız davetlidir."

SOLOTÜRK ekibi bugün yaptığı deneme uçuşlarıyla da adeta Bayburtluların nefeslerini kesti. Bayburt semalarını renklendiren Türk Hava Kuvvetleri SOLOTÜRK ekibinin gösterisi izleyenleri mest etti.