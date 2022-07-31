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SOLO TÜRK BAYBURT SEMALARINDA

Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) tanıtım ve havacılık etkinlikleri çerçevesinde SOLOTÜRK jet uçağı gösteri ekibi deneme uçuşu yaptığı Bayburt’ta beğeni topladı.

SOLO TÜRK BAYBURT SEMALARINDA
31 Temmuz 2022 Pazar 13:00

BAYBURTGÜNDEM-  31 Temmuz Pazar günü Saray Bahçesi alanında, Bayburt semalarında gösterilerini gerçekleştirecek olan SOLOTÜRK bunun yanı sıra bugün F-16 jet uçaklarıyla çevre tanıma uçuşları yaptı. Gösteri ekibi, prova uçuşunu da saat 16.00’da gerçekleştirecek.

Öte yandan yapılan gösterilerinin tarihlerini sosyal medya hesaplarından duyuran SOLOTÜRK’ün Twitter hesabından attığı tweeti şu şekilde:

"SOLOTÜRK TSK Tanıtım ve Havacılık Etkinlikleri çerçevesinde Bayburt’ta gösteri uçuşu icra edecektir.

Çevre tanıma uçuşumuz: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 10:30, Saray Bahçe

Prova uçuşumuz: 30 Temmuz 2022 Cumartesi: 16:00, Saray Bahçe

Gösteri uçuşumuz: 31 Temmuz 2022 Pazar: 14:00, Saray Bahçe. Tüm halkımız davetlidir."

 SOLOTÜRK ekibi bugün yaptığı deneme uçuşlarıyla da adeta Bayburtluların nefeslerini kesti. Bayburt semalarını renklendiren Türk Hava Kuvvetleri SOLOTÜRK ekibinin gösterisi izleyenleri mest etti.

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